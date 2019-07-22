Nesrin Cavadzade Aşk Tesadüfleri Sever ile dönüyor
Adı La Casa de Papel dizisiyle anılan ancak iddialar yalanlanan Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz ile başrolleri paylaştığı Aşk Tesadüfleri Sever 2 ile beyazperdede boy gösterecek. 2020'de vizyonada olacak filmin çekimleri başladı.
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Usta yönetmen Ömer Faruk Sorak’ın milyonlarca seyirciye ulaşan Aşk Tesadüfleri Sever filminin, merakla beklenen ikincisi için çekimler 21 Temmuz Pazar günü başladı.
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Ömer Faruk Sorak’ın, yönetmenliğini bu defa İpek Sorak’la birlikte üstlendiği Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz paylaşıyor.
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Gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan film, geçmişin aşklarını günümüz ilişkileriyle karşılaştırırken seyircisini 1960’lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkaracak.
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Hikâyesi ilk filmde olduğu gibi İpek Sorak’a ait olan Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin senaryosu yine Nuran Evren Şit’in imzasını taşıyor.
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Beş yıla yayılan uzun bir hazırlık aşamasının ardından çekimleri 21 Temmuz’da başlayan ve temmuz-ağustos aylarında çekimleri devam edecek olan film, Hüzzam Film ve Böcek Film ortaklığında hayata geçiriliyor.
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Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin oyuncu kadrosunda yer alan sürpriz isimler ise gelecek haftalarda açıklanacak.
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Dağıtımcılığını CGV Mars Dağıtım’ın üstleneceği Aşk Tesadüfleri Sever 2, Ocak 2020’de vizyondaki yerini alacak.