Netflix Bird Box'ta tepki çeken sahneyi kaldırdı
İzlenme rakamları ve başlattığı tehlikeli akımla (Bird Box Challenge) yayınlandığı günden itibaren çok konuşulan Bird Box yine gündemde. Kanada'da 47 kişinin hayatı kaybettiği tren kazasının gerçek görüntülerini filmde kullandığı ortaya çıkan Netflix, geri adım atmak zorunda kaldı.
-
1Sandra Bullock'un (Malorie) başrolünde oynadığı korku gerilim türündeki Bird Box yayına girdiği aralık ayında bu yana konuşulmaya devam ediyor. 45 milyonla Netflix’in ilk 7 günde en fazla izlenen yapımı olan film, başlattığı akım (Bird Box Challenge) ile çok konuşuldu. Ancak rakamlar ve akımdan çok filmde gösterilen bir sahne tartışma yarattı.
-
2Dikkatli izleyiciler, filmde bir eve sığınan Malorie'nin (Sandra Bullock), dışarıda ne olduğunu anlamak için hızlıca televizyon kanallarını tararken gördüğü patlamanın 2013'te Kanada'nın Quebec bölgesinde yaşanan ve 47 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasına ait olduğunu fark etti.
-
3İzleyicilerin tepki gösterdiği sahneye Kanada parlamentosu da tavır koydu ve tazminat ödenmesi gerektiğini savundu.
-
4Bunun ardından Kanada Kültür Bakanlığı'na özür mektubu gönderen ancak görüntüleri kaldırmak gibi bir planlarının olmadığını açıklayan Netflix, geri adım atmak zorunda kaldı.
-
5Filmin yayınlanmasından aylar sonra, Netflix ve filmin yapımcıları ortak bir karar alarak tren kazasının filmden kaldırılmasına ve yerine başka bir görüntünün yerleştirilmesine karar verdiklerini açıkladı. Netflix açıklamasında "Lac-Megantic topluluğuna verdiğimiz acı için çok üzgünüz" sözlerine yer verdi.
-
6
Bird Box hakkında
Bird Box, peşlerinde olanlardan kurtulmak için gözleri bağlı bir şekilde yola koyulan bir kadın ve çocuklarının hikayesini konu ediyor. Josh Malerman’ın aynı isimli romanından beyaz perdeye uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Susanne Bier oturuyor. Malorie karakterine Sandra Bullock’un hayat verdiği filmin kadrosunda Sarah Paulson, John Malkovich, Jacki Weaver, Trevante Rhodes, Lil Rel Howery gibi isimler yer alıyor.
-
7Bird Box yayınlanmaya başladığı ilk haftada 45 milyonun üzerinde izlenme sayısı elde ederek Netflix’te ilk 7 günde en fazla izlenen yapım oldu. Film eğer beyazperdede gösterilseydi, bu izlenme oranıyla bir haftada 422 milyon doların üstünde hasılat elde edecekti.
-
8Malorie'nin gözleri kapalı yolculuğu sosyal medyadaki akımlara bir yenisini ekledi: Bird Box Challenge. Dünyanın her yerine hızla yayılan bu akımın ana parçası göz bantları. Filmden esinlenen insanlar, göz bantları kullanarak gündelik işlerini yapmaya başladı ve bunları sosyal medyada paylaştı Paylaşımlar arasında gözlerini bere ile kapatıp araba kullanmaya çalışanlar bile var. Bunun üzerine Netflix'ten bir açıklama geldi. Netflix'in, "Bu akımın nasıl başladığınız bilmiyoruz ama lütfen yapmayın" sözleri ile başladı��ı mesaj "2019'u hastanede geçirmenizi istemiyoruz" sözleri ile son buldu.