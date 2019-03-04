Netflix, Chilling Adventures of Sabrina II. Kısım’dan ilk görüntüleri paylaştı
ntv.com.tr
Netflix'in orijinal dizisi Chilling Adventures of Sabrina'nın ikinci kısmından ilk görseller yayımlandı.
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1Netflix, Chilling Adventures of Savrina dizisinin ikinci kısmından ilk görselleri dizinin hayranlarıyla paylaştı.
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2Chilling Adventures of Sabrina’nın ikinci kısmında, bir yandan karanlık tarafını ve geçmişini keşfetmeye devam eden Sabrina, bir yandan da ölümlü arkadaşlarıyla dostluğunu sürdürmekte zorlanıyor.
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3Yakışıklı büyücü Nicholas Scratch ile iyi kalpli ve saygıdeğer bir ölümlü olan Harvey Kinkle arasında kalan Sabrina, kendini yeni bir aşk üçgeninde buluyor.
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Bu sırada Karanlık Lord, Madam Satan ve Peder Blackwood; Greendale kasabasındaki Spellman'ların evinde kaos yaratmaya devam ediyor.
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Üstelik cehennemin ateşini tekrar alevlendirmek isteyenler sadece onlarla sınırlı değil...
Rosemary’nin Bebeği ve The Exorcist gibi kült yapımların ekseninde ilerleyen uyarlama dizide Sabrina bir taraftan kendisini, ailesini ve insanlığı tehdit eden kötücül varlıklara karşı savaşırken, bir taraftan da yarı insan yarı cadı olarak bir denge yakalamaya çalışıyor.