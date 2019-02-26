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Netflix Organize İşler'i nasıl etkiledi? (Box Office 22-24 Şubat 2019)

Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Organize İşler Sazan Sarmalı, gösterimdeki dördüncü hafta sonunda 155.137 seyirci tarafından izlendi ve Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü. 15 Şubat itibarıyla Netflix'te de yer alan film, dördüncü hafta sonunda bir önceki hafta sonuna göre yaklaşık % 57 seyirci kaybetmiş oldu. Film toplamda şu ana kadar 3.232.277 seyirci tarafından izlendi. İşte 22-24 Şubat 2019 haftası gişe rakamları...

  • 1

    New York in New York

    665

  • 2

    Döndüm Ben

    2.708

  • 3

    Tez: 13: Gece

    3.410

  • 4

    Sibel

    6.972


  • 5

    Ölüm Günün Kutlu Olsun 2

    51.856

  • 6

    Alita

    57.742

  • 7

    Karlar Kraliçesi 4: Sihirli Ayna

    66.274

  • 8

    Bir Aşk İki Hayat

    101.159

  • 9

    Hep Yek 3

    103.595

  • 10

    Organize İşler Sazan Sarmalı

    155.137

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