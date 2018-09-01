Netflix Türkiye'de eylülde neler var?
Tüm dünyada sıkı fanları olan Netflix orijinal dizileri yeni sezon bölümleriyle bu ay geri dönüyor. Netflix eylül ayındaki yayınlanacak yeni ve devam çeriklerini duyurdu. Ayın en dikkat çekici içeriklerinde başı çeken Emma Stone ve Jonah Hill’li mini dizi Maniac, 21 Eylül’de gösterime giriyor. The Good Cop da izleyiciyle ilk kez buluşacak yapımlar arasında. İşte eylül ayının öne çıkan yapımları...
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1
DİZİ
Marvel's Iron Fist
2. Sezon / 7 Eylül
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2
Atypical
2. Sezon 7 Eylül
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3
Cable Girls
7 Eylül
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4
Ingobernable
2. Sezon /14 Eylül
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5
Maniac (Yeni)
21 Eylül
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6The Good Cop (Yeni)
21 Eylül
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7
FİLM
Sierra Burgess Is A Loser
7 Eylül
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8
On My Skin
12 Eylül
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9
The Most Assassinated Woman in the World
7 Eylül
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10Skylanders Academy
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11
BoJack Horseman
14 Eylül
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12
ÇOCUKLAR İÇİNStretch Armstrong & the Flex Fighters
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13Kurgu değil ama belgesel dizi Chef's Table da 5. sezonuyla geri dönen yapımlardan. Üstelik Türk izleyiciler için bir sürpriz de var: Bu sezon tanışacağınız yenilikçi şefler arasında İstanbul'dan bir isim de var.