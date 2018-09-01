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Netflix Türkiye'de eylülde neler var?

Tüm dünyada sıkı fanları olan Netflix orijinal dizileri yeni sezon bölümleriyle bu ay geri dönüyor. Netflix eylül ayındaki yayınlanacak yeni ve devam çeriklerini duyurdu. Ayın en dikkat çekici içeriklerinde başı çeken Emma Stone ve Jonah Hill’li mini dizi Maniac, 21 Eylül’de gösterime giriyor. The Good Cop da izleyiciyle ilk kez buluşacak yapımlar arasında. İşte eylül ayının öne çıkan yapımları...

  • 1

    DİZİ

    DİZİ

    Marvel's Iron Fist

    2. Sezon / 7 Eylül

  • 2

    Atypical

    2. Sezon 7 Eylül

  • 3

    Cable Girls

    7 Eylül

  • 4

    Ingobernable

    2. Sezon /14 Eylül

  • 5

    Maniac (Yeni)

    21 Eylül

  • 6

    The Good Cop (Yeni) 

    21 Eylül

  • 7

    FİLM

    FİLM

    Sierra Burgess Is A Loser

    7 Eylül

  • 8

    On My Skin

    12 Eylül

  • 9

    The Most Assassinated Woman in the World

    7 Eylül

  • 10

    Skylanders Academy
  • 11

    BoJack Horseman

    14 Eylül

  • 12

    ÇOCUKLAR İÇİN

    ÇOCUKLAR İÇİN
    Stretch Armstrong & the Flex Fighters
  • 13

    Kurgu değil ama belgesel dizi Chef's Table da 5. sezonuyla geri dönen yapımlardan. Üstelik Türk izleyiciler için bir sürpriz de var: Bu sezon tanışacağınız yenilikçi şefler arasında İstanbul'dan bir isim de var.
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