Netflix Türkiye’den RTÜK sansürü açıklaması

6

"Başkalarının özgürlük alanına müdahale ediyorsanız orada bir sınırlama başlıyor. Biz televizyon ve radyo yayınları konusunda milli güvenliğe, ülkenin ahlaki değerlerine yanlışlık yapılıyorsa bununla ilgili tedbir almak, işlem yapmak durumundayız. Televizyonlarda sansür yok, her program yayınlanabiliyor. Ülkemizin ve insanımızın değer yargıları çerçevesinde herkes yayınlarını yapıyor. Ülkenin, milli güvenliğine, bekasına, insanımızın değer yargılarına zarar verecek bir yayın yapılıyorsa o zaman müdahale ediliyor. İnternet üzerinden yapılan televizyon yayınlarında herhangi bir düzenleme olmamasından kaynaklı insanlar burada yanlışlık yapabiliyorlar. Amacımız bir yasal düzenleme getirmek ve bu yanlışlığın önüne geçmek. Kesinlikle kimsenin yaptığı doğru yayına, değer yargılarımız çerçevesinde yaptığı çalışmaya müdahale etmek değil. Televizyon yayıncılığında normal olan her şeyin internet yayıncılığında da yapılabilmesini istiyoruz. Bunun dışında bir yanlışlık varsa elbette o yanlışlığa müdahale edilmesi gerekir. Getirilen düzenlemenin amacı budur.”