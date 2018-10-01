Netflix Türkiye’den RTÜK sansürü açıklaması
Netflix Türkiye, Over the Garden Wall (Bahçe Duvarının Ötesinde) isimli animasyon filmde yer alan sigaranın sansürlendiği iddiasını reddetti.
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Netflix Türkiye, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Over the Garden Wall (Bahçe Duvarının Ötesinde) isimli animasyonda yer alan bir sahnede sigaranın sansürlendiği yönündeki iddiayla ilgili açıklama yaptı.
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Sansür iddiasının yalanlandığı açıklamada, "Netflix Türkiye, iddiaların aksine ilgili yapım üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamıştır. Söz konusu yapımın yayın hakları farklı bir içerik üreticisinden satın alınmış olup yapım Netflix'e şu an servisimizde yer aldığı haliyle teslim edilmiştir" denildi.
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RTÜK, 25 Eylül tarihinde onaylanan tasarı kapsamında, Türkiye'de yayın yapmakta olan Netflix, BluTV ve benzeri diğer platformlara denetim zorunluluğu getirmişti.
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Toplamda 24 maddeden oluşan 'Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkındaki Yönetmelik', internet yayıncılarının RTÜK'ten lisans almalarını şart hale getirirken, içerikler denetim altına alınmaya başlanmıştı.
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5Meclise sevk edilen torba yasa tasarısında yer alan "İnternetten yayın yapmanın Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetiminde olacağı"na yönelik düzenlemenin "internette sansür" olarak yorumlanmasına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, özgürlüklerin hiçbir alanda sınırsız olamayacağını vurgulayarak, şu yanıtı vermişti:
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6"Başkalarının özgürlük alanına müdahale ediyorsanız orada bir sınırlama başlıyor. Biz televizyon ve radyo yayınları konusunda milli güvenliğe, ülkenin ahlaki değerlerine yanlışlık yapılıyorsa bununla ilgili tedbir almak, işlem yapmak durumundayız. Televizyonlarda sansür yok, her program yayınlanabiliyor. Ülkemizin ve insanımızın değer yargıları çerçevesinde herkes yayınlarını yapıyor. Ülkenin, milli güvenliğine, bekasına, insanımızın değer yargılarına zarar verecek bir yayın yapılıyorsa o zaman müdahale ediliyor. İnternet üzerinden yapılan televizyon yayınlarında herhangi bir düzenleme olmamasından kaynaklı insanlar burada yanlışlık yapabiliyorlar. Amacımız bir yasal düzenleme getirmek ve bu yanlışlığın önüne geçmek. Kesinlikle kimsenin yaptığı doğru yayına, değer yargılarımız çerçevesinde yaptığı çalışmaya müdahale etmek değil. Televizyon yayıncılığında normal olan her şeyin internet yayıncılığında da yapılabilmesini istiyoruz. Bunun dışında bir yanlışlık varsa elbette o yanlışlığa müdahale edilmesi gerekir. Getirilen düzenlemenin amacı budur.”