Netflix yeni dizi ve filmleriyle kullanıcı sayısını arttırdı
Son dönemde Muhafız, The Umbrella Academy, Russian Doll ve Triple Frontier gibi dikkat çekici yapımlara imza atan Netflix, 2019’un ilk çeyreğinde 9.6 milyon yeni kullanıcıya ulaşarak toplam kullanıcı sayısını 148.9 milyona yükseltti.
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Hollywood’un dev stüdyoları ile yarışır hale gelen Netflix, 2019’un ilk çeyreğinde elde ettiği sonuçları yatırımcılarla paylaştı. or.
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Şirket, yılın ilk çeyreğinde aylık abone sayısına 9.6 milyon daha ekleyerek toplam kullanıcı sayısını 148.9 milyona yükseldiğini duyurdu.
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Netflix yılın ilk çeyreğinde beklenenden daha çok yeni kullanıcıya ulaşmış olsa da bu durum şirket hisselerinin değer kaybetmesine engel olmaya yetmedi. Netflix’in kullanıcı saysını hızla arttırmasına rağmen değer kaybetmesinin arkasında her geçen gün daha da artan borçları ve yeni dijital platformların açılacak olması yatıyor.
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Dizi, film, belgesel ve stand-up gösterileri gibi yapımlara milyarlarca dolar harcayan Netflix’in toplam borcunun 17 milyar doları aştığı iddia ediliyor.
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2019’un ilk çeyreğinde 4.5 milyar dolar gelir elde eden şirketin geliri sürekli artıyor olsa da paralel olarak borcunun da artması yatırımcıları etkiliyor.