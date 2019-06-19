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Netflix’in ilk Arap dizisi Jinn’e müstehcen tepkisi

Netflix’in ilk orijinal Arap dizisi olan Jinn, müstehcen bulunan sahneleri nedeniyle tartışma yarattı. Dizinin öpüşme sahneleri nedeniyle yasaklanması gündemde.

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    Netflix’in ilk orjinal Arap yapımı dizisi Jinn, bazı sahneleri nedeniyle Ürdün’de tartışma yarattı. Ürdün’de çekilen ve ilk beş bölümü gösterilen dizi, öpüşme sahnelerine gösterilen tepki nedeniyle sansürlenebilir.

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    Ürdün medyası, dizinin gösterilmesinin kamu ahlakını ihlal etmesi nedeniyle, bazı hükümet yetkililerinin ‘müstehcen sahneler’i sansürleme sözü verdiğini yazdı.

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    Ürdün ordusunun internet sitesinde siber suçlar biriminin Netflix’i Ürdün’den çıkarmaya çalıştığı belirtildi.
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    Dizide yer alan bazı sahnelerin ‘müstehcen’ bulunduğu gerekçesiyle Ürdün'ün kültürel yapısına uymadığı ve yasaklanması gerektiğini savunanlar kadar diziyi beğenenler de var.

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    Sosyal medyada da dizi hakkında tartışma başladı. Netflix Orta Doğu, Twitter'daki tartışmayı bir "zorbalık dalgası" olarak tanımlayarak kınadı.
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    Bir Netflix sözcüsü, içeriğin kaldırılmasının nadir olduğunu ve Netflix'in resmi taleplere uygun hareket ettiğini söyledi.
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    Bazı Twitter kullanıcıları Netflix'in Jinn dizisi yüzünden tehdit edilmesini yanlış bulduğunu belirterek Netflix’ten ülkenin kurallarına saygı göstermesini, gerektiğinde içeriği sansürlemesini istedi.

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