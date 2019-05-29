Netflix’in yeni korku filmi The Perfection seyircilerin midesini bulandırıyor
ntv.com.tr
Netflix’in yeni korku filmi The Perfection, bazı sahnelerinin ‘mide bulandırıcı’ olduğu gerekçesiyle eleştirildi.
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Netflix’in 90 dakikalık korku filmi The Perfection, seyredenlerde hastalık etkisi yaratıyor. Film, seyircilerin başını ağrıtıyor, midesini bulandurıyor ve kusturuyor.
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Bu tepkiler, filmi seyreden seyircilerden geldi.
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24 Mayıs’tan itibaren Netflix’te seyirciyle buluşan The Perfection’da Girls dizisi yıldızı Allison Williams ile Logan Browning, Steven Weber başrollerde yer alıyor.
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Sürprizlerle dolu bu korku-gerilimde, eskiden umut vaat eden bir müzik dahisi önceki hocalarıyla yeniden temas kurar. Ancak onlar yetenekli yeni bir öğrenciyle meşguldür.
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Seyircileri kötü etkileyen, filmde yer alan eski bir okul servisi sahnesi. Otobüste, Lizzie karakteri, kurtçukları kusarken görülüyor. Kurtçukların yakından gösterildiği sahne hakkında seyirciler sosyal medyadan tepki gösterdi.
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Pek çok seyirci, “Midem bulandı, kusmak istiyorum, iğrenç bir sahne” benzeri yorumlar yaptı.