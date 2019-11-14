Netflix'in yeni Türk dizisinin oyuncu kadrosu açıklandı  

Muhafız, Atiye ve Love 101 gibi Türk dizileri için adım atan Netflix dördüncü Türk dizisinin çekimlerine başladı.
Dizi Berkun Oya önderliğinde sosyal sorunlara değinen bir drama yapımı olarak seyirciyle buluşacak.
Berkun Oya tarafından yazılan dizinin yapımcılığını ise Krek Film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen üstleniyor.
Tüm dünyada aynı anda 2020 yılında yayına girmesi planlanan dizi, farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul'un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor.
8 bölümden oluşacak dizisinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi isimler yer alıyor.