Netflix’te yeni dönem: Televizyon sistemi

Bölümleri haftalık olarak yayınlanacak olan bir diğer yapım ise Rhythm & Flow adlı rap yarışması. T.I., Carbi B ve Chance the Rapper’ın jüri üyesi olarak seyirci karşısına geçtiği, 9 Ekim tarihinde ilk dört bölümü yayınlanacak olan programın sonraki üç bölümü bir hafta sonra yayınlanacak. 23 Ekim tarihindeyse geriye kalan üç bölüm yayınlanacak.