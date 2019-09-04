Netflix’te yeni dönem: Televizyon sistemi
Dizilerin ve programların tüm sezon bölümlerini aynı anda yayınlamasıyla bilinen Netflix, tıpkı televizyonda olduğu gibi haftalık bölüm yayınlama sistemine geçiyor. Ancak değişim şimdilik iki yapımla sınırlı.
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Netflix, dizilerin tüm sezon bölümlerini birden yayınlamasıyla, beklemek zorunda bırakmadan seyir keyfi sunmasıyla biliniyor. Platform, kullanıcılarına diledikleri kadar bölümü ya da tüm sezonları kesintisiz izleme deneyimi yaşatıyor.
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Bu sistem, Netflix yönetiminin aldığı yeni bir kararla değişiyor. Diziler, televizyonlarda olduğu gibi haftalık olarak yayınlanmaya başlayacak.
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Yeni sistem, yedi sezonluk The Great British Baking Show'la başlıyor. Şu anda reality şov programının yedinci sezonundan sadece ilk bölümü izlenebiliyor. Platform, gelecek bölümlerin ne zaman yayınlanacağını belirten tarih bilgisine yer veriyor.
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Bölümleri haftalık olarak yayınlanacak olan bir diğer yapım ise Rhythm & Flow adlı rap yarışması. T.I., Carbi B ve Chance the Rapper’ın jüri üyesi olarak seyirci karşısına geçtiği, 9 Ekim tarihinde ilk dört bölümü yayınlanacak olan programın sonraki üç bölümü bir hafta sonra yayınlanacak. 23 Ekim tarihindeyse geriye kalan üç bölüm yayınlanacak.
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Şimdilik, haftalık bölüm yayınlama sistemi sadece iki yapımla sınırlı. Yeni sezonları yakında yayınlanacak olan başka diziler için Netflix'ten bir açıklama yapılmadı.