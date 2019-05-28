Netflix'ten Arap korku dizisi: Paranormal
ntv.com.tr
Netflix, yeni bir Orta Doğu yapımı dizi hazırlığında. Çok satan Paranormal romanından aynı adla uyarlanan dizi, Netflix'in üçüncü orijinal Arap yapımı olacak.
-
1
Netflix, üçüncü orijinal Arap yapımı için kolları sıvadı. Yapım aşamasında olan Paranormal adlı Orta Doğu dizisini, Mısırlı genç yönetmen Amr Salama çekecek.
-
2
Paranormal, Mısırlı yazar Ahmed Khaled Tawfik’in çok satan Arapça korku kitaplarından uyarlanıyor.
-
3
Fimin yapımcılığını Salama ile birlikte; Microphone, Sheikh Jackson ve Yomeddine gibi uluslararası arenada ses getiren filmlerin yapımcısı Muhammed Hefzi üstlenecek.
-
4
1960’lı yıllarda geçen dizi, hematoloji uzmanı Dr. Refaat İsmail’in kendini doğaüstü bir dizi olayla karşı karşıya bulmasını konu ediniyor.
-
5
Yapımcı Muhammed Hefzi, “Yönetmen Amr Salama ile işbirliği yapmaktan dolayı mutluyum. Netflix’le birlikte uluslararası kalitede bir iş çıkararak, Mısır ve Arap dramasını en iyi şekilde yansıtma konusunda istekliyiz ve buna söz veriyoruz” dedi.
-
6
Netflix’in Orta Doğu’da yapımını gerçekleştirdiği dizilerden ilki olan Jinn, yakında seyirciyle buluşacak. İçerisinde doğaüstü ögelerin yer aldığı bu gençlik dizisinin yanı sıra Netflix aynı zamanda prodüksiyonu Ürdün’de yapılan lise dizisi türündeki Al Rawabi School for Girls’ü yayınlayacak.