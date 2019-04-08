Netflix’ten Beyonce belgeseli
ntv.com.tr
Netflix, Beyonce’nin 2018 Coachella Festivali’ndeki performansını belgesel haline getirdi.
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Netflix, Beyonce’nin 2018 Coachella Festivali’ndeki performansıyla ilgili olduğu düşünülen yeni belgesel projesi Homecoming’in kısa tanıtımını yayınladı.
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Netflix’in Twitter hesabından paylaşılan tanıtımda, tıpkı Beyonce’nin Coachella’daki ikonik performansında giydiği sarı kıyafetin tonunun ve tıpkı performanstaki gibi Yunan alfabesi harflerinin kullanılması dikkat çekti.
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Proje ile ilgili herhangi bir detay verilmezken, belgeselin 17 Nisan’da yayınlanacağı duyuruldu.
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Geçen hafta US Weekly’de yer alan bir haberde, Beyonce’nin Netflix ile bir belgesel üzerinde çalıştığı duyuruldu. Belgeselin Coachella 2018 konseriyle ilgili olacağı da belirtildi.
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5İkiz bebeklerinin doğumundan kısa süre sonra Coachella Festivali’nde iki saat konser veren Beyonce’nin performansı, izleyenlerden tam not almıştı.
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6Sahnede beş kostüm giyen Beyonce’nin Balmain tasarımı olan kıyafetleri de büyük beğeni almıştı.
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