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Netflix'ten Travis Scott belgeseli

Ünlü rapçi Travis Scott için Netflix tarafından belgesel hazırlandı. Belgeselde Kylie Jenner ve çocukları Stormi de yer aldı.

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    Ünlü rapçi Travis Scott’un Netflix’e yayınlanacak bir belgeseli hazırlandı. 


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    Scott’a odaklanan belgeselde Kylie Jenner ve kızları Stormi de yer alıyor. 


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    Travis Scott: Look Mom I Can Fly (Travis Scott: Bak Anne Uçabiliyorum) adlı şovda Scott’un hayranları ilk defa aile yaşantısını izleyebilecekler.


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    Jenner’ın Stormi’ye hamileyken gittiği ultrason anlarının yer aldığı fragmanda, Scott’un Jenner ile duygusal anları yer alıyor.


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    Oldukça ses getiren Astroworld albümünün kayıtları ve 2019 Super Bowl şovunun hazırlık aşaması sırasında çekilen belgesel, ünlü şarkıcının kariyerinin dönüm noktalarını da anlatıyor. Belgesel 28 Ağustos'ta Netflix'te yayına girecek.
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