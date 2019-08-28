Netflix'ten Travis Scott belgeseli

Ünlü rapçi Travis Scott için Netflix tarafından belgesel hazırlandı. Belgeselde Kylie Jenner ve çocukları Stormi de yer aldı.
1
Ünlü rapçi Travis Scott’un Netflix’e yayınlanacak bir belgeseli hazırlandı.
2
Scott’a odaklanan belgeselde Kylie Jenner ve kızları Stormi de yer alıyor.
3
Travis Scott: Look Mom I Can Fly (Travis Scott: Bak Anne Uçabiliyorum) adlı şovda Scott’un hayranları ilk defa aile yaşantısını izleyebilecekler.
4
Jenner’ın Stormi’ye hamileyken gittiği ultrason anlarının yer aldığı fragmanda, Scott’un Jenner ile duygusal anları yer alıyor.
5
Oldukça ses getiren Astroworld albümünün kayıtları ve 2019 Super Bowl şovunun hazırlık aşaması sırasında çekilen belgesel, ünlü şarkıcının kariyerinin dönüm noktalarını da anlatıyor. Belgesel 28 Ağustos'ta Netflix'te yayına girecek.