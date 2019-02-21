Netflix’ten yeni Türkiye projeleri

1 Geçtiğimiz yılın sonunda yayınlanan Hakan: Muhafız ile birlikte Türkiye’ye giriş yapan Netflix bu projesiyle 10 milyon civarında seyirciye ulaşmıştı. Şirketin Türkiye sözcüsü Artanç Savaş da yakın zamanda verdiği röportajda ülkedeki orijinal yapım sayısını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. İşte filmloverss'ın derlemesine göre; Netflix'in seyirciyle buluşması beklenen yapımları...

2 OTTOMAN RISING



Hakan: Muhafız’ın bir nevi İstanbul’un turistik bölgelerine ve yerel kültüre bir ziyaret niteliği taşıdığını ve dizide ufaktan da olsa Osmanlı İmparatorluğu’na değinildi. Bu oryantalist tarzın getirilerinden fazlasıyla memnun olan Netflix, dünyada en çok tanınan imparatorlukları öğrenmek için yaptığı araştırmada sonucun Osmanlı ve Roma çıkması üzerine Osmanlı ile ilgili bir dizi çekme kararı alıp Karga Seven Pictures’ın kurucu ortaklarından Emre Şahin’le iletişime geçti.





3 Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul fethini konu edinecek dizi İngilizce olarak çekilecek ve altı bölümden oluşacak.



Cem Yiğit Üzümoğlu‘nun Fatih Sultan Mehmet’e hayat vereceği dizide Tuba Büyüküstün ve Damla Sönmez de yer alacak.

4 BEREN SAAT’İN PROJESİ



Netflix’in, Türkiye’nin kökenlerine yolculuk yapacağı bir diğer proje, başrolde Beren Saat’in yer alacağı dizi olacak. Netflix Türkiye’nin ikinci orijinali olması planlanan yapım, tarihin en eski dini yapısının olduğu düşünülen Şanlıurfa yakınlarındaki Göbeklitepe’yi merkezine alacak fantastik bir hikayeyi konu edinecek.











5 AY YAPIM ORTAKLIĞINDA DİZİ



Netflix tarafından resmi bir açıklama gelmemiş olsa da şirketin Ay Yapım’la bir sözleşme yaptığı konuşuluyor. Proje, Netflix’in farklı ülkelerde uyguladığı gibi, önce televizyonda ekrana gelip daha sonra mı yayın platformuna geçecek yoksa direkt olarak şirketin kendi bünyesinde mi yayınlanacak kısmı henüz belli değil. Dizinin daha önce 1 Erkek 1 Kadın, Kiralık Aşk ve Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde senarist olarak yer alan Meriç Acemi’nin yazağı konuşulanlar arasında.

6 BAŞROLDE KENAN İMİRZALIOĞLU



Kenan İmirzalıoğlu, bu kapsamda aksiyon türündeki bir Netflix dizisinin başrolünde karşımıza çıkabilir. Projede Cansu Dere’nin de yer alabileceği öne sürülen dizi çekimlerin ise yılın ortasında başlayabileceği söyleniyor.











MUHAFIZ YENİ SEZONLAR



Öte yandan iki sezonuya izleyici karşısına çıkan ilk Türk dizisi Muhafız'ın üç ve dördüncü sezon çekimleri başladı.

7 FİLM PROJESİ



Netflix’in, Türkiye’deki ilk filmi için de hazırlıklara başladığı belirtiliyor. Başrolde Çağatay Ulusoy’la birlikte Hazal Kaya’nın yer alacağı konuşan projede usta oyuncu Anthony Hopkins’in de kadroya katılması bekleniyor.