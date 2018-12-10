New York Film Eleştirmenleri Ödülleri sahiplerini buldu
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Yarıotobiyografik film Roma, en iyi film dahil toplam üç ödülle New York Film Eleştirmenleri Ödülleri'nin kazananı oldu. İşte New York Film Eleştirmenleri Ödülleri kazananlarının tam listesi...
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1En İyi Film: Roma
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2En İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron, Roma
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3En İyi Erkek Oyuncu: Ethan Hawke, First Reformed
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4En İyi Kadın Oyuncu: Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?
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5En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Richard E. Grant, Can You Ever Forgive me?
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6En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regina King, If Beale Street Could Talk
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7En İyi Senaryo: Deborah Davis and Tony McNamara, The Favourite (Sarayın Gözdesi)
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8En İyi Görüntü Yönetimi: Alfonso Cuaron, Roma
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9En İyi Belgesel: Won't You Be My Neighbor?
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10Yabancı Dilde En İyi Film: Cold War
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11En İyi Oyuncu Kadrosu: The Favourite (Sarayın Gözdesi)
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12En İyi Çıkış Yapan Performans: Elsie Fisher, Eighth Grade
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13En İyi Çıkış Yapan Yönetmen: Bo Burnham, Eighth Grade
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14En İyi Müzik Kullanımı: Nicholas Britell, If Beale Street Could Talk
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15En İyi Animasyon: Spider-Man: Into the Spider-Verse