New York Film Eleştirmenleri Ödülleri sahiplerini buldu

1 En İyi Film: Roma

2 En İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron, Roma

3 En İyi Erkek Oyuncu: Ethan Hawke, First Reformed

4 En İyi Kadın Oyuncu: Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

5 En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Richard E. Grant, Can You Ever Forgive me?

6 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regina King, If Beale Street Could Talk

7 En İyi Senaryo: Deborah Davis and Tony McNamara, The Favourite (Sarayın Gözdesi)

8 En İyi Görüntü Yönetimi: Alfonso Cuaron, Roma

9 En İyi Belgesel: Won't You Be My Neighbor?

10 Yabancı Dilde En İyi Film: Cold War

11 En İyi Oyuncu Kadrosu: The Favourite (Sarayın Gözdesi)

12 En İyi Çıkış Yapan Performans: Elsie Fisher, Eighth Grade

13 En İyi Çıkış Yapan Yönetmen: Bo Burnham, Eighth Grade

14 En İyi Müzik Kullanımı: Nicholas Britell, If Beale Street Could Talk