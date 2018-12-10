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New York Film Eleştirmenleri Ödülleri sahiplerini buldu

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Yarıotobiyografik film Roma, en iyi film dahil toplam üç ödülle New York Film Eleştirmenleri Ödülleri'nin kazananı oldu. İşte New York Film Eleştirmenleri Ödülleri kazananlarının tam listesi...

  • 1

    En İyi Film: Roma
  • 2

    En İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron, Roma
  • 3

    En İyi Erkek Oyuncu: Ethan Hawke, First Reformed
  • 4

    En İyi Kadın Oyuncu: Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?
  • 5

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Richard E. Grant, Can You Ever Forgive me?
  • 6

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regina King, If Beale Street Could Talk
  • 7

    En İyi Senaryo: Deborah Davis and Tony McNamara, The Favourite (Sarayın Gözdesi)
  • 8

    En İyi Görüntü Yönetimi: Alfonso Cuaron, Roma
  • 9

    En İyi Belgesel: Won't You Be My Neighbor?
  • 10

    Yabancı Dilde En İyi Film: Cold War
  • 11

    En İyi Oyuncu Kadrosu: The Favourite (Sarayın Gözdesi)
  • 12

    En İyi Çıkış Yapan Performans: Elsie Fisher, Eighth Grade
  • 13

    En İyi Çıkış Yapan Yönetmen: Bo Burnham, Eighth Grade
  • 14

    En İyi Müzik Kullanımı: Nicholas Britell, If Beale Street Could Talk
  • 15

    En İyi Animasyon: Spider-Man: Into the Spider-Verse
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