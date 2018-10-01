New York Global Citizen festivalinde panik

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Global Citizen festivalinde bir kişinin çıkardığı sesi silah sesi sanan katılımcılar panikle birbirlerini ezdi. Polis tarafından yapılan açıklamada olayın bir terör saldırısı olmadığı alkollü kişinin çıkardığı bir ses olduğu açıklandı.
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Central Park'ta gerçekleşen Global Citizen festivalinde binlerce seyirci birbirinden ünlü şarkıcıların performansını izlerken bir anda arbede yaşandı. Silah sesi duyulmasının ardından binlerce insan birbirini ezerek kaçmaya çalışınca çok sayıda insan yaralandı.
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Olay yerine gelen New York polisi inceleme yaparken bu sırada sahneye çıkan Coldplay grubunun solisti Chris Martin seyircileri sakinleştirmeye çalıştı. Martin, “Hiçbir şey olmuyor. Her şey kontrol altında, herkes şu an güvenlikli bir alan içerisinde” dedi.
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Festivalde ayrıca Weeknd, Naomi Campbell, Janelle Moae, Hugh Jackman ve Shawn Mendes gibi isimler sahne aldı.
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Gelişmelerin ardından polis tarafından yapılan açıklamada olayın bir terör saldırısı olmadığı alkollü kişinin çıkardığı bir ses olduğu açıklandı.