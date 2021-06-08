New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı

Teknoloji, sanat ve müzik dijital Van Gogh sergisinde buluştu. Ortaya büyüleyici görüntüler çıktı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 08.06.2021 - 02:33 | Son Güncelleme : 08.06.2021 - 02:36

New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 1
ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Pier 36 etkinlik alanında, dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un eserlerinin yer aldığı üç boyutlu sanat sergisi ziyaretçilere açıldı.
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 2
Sergide Van Gogh'un eserleri yerden tavana kadar tüm duvarlara yansıtıldı.
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 3
Katılımcıların esere dışardan bakmayıp atmosfere dahil olmasının amaçlandığı sergide son teknolojik imkanlardan yararlanıldı.
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 4
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 5
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 6
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 7
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 8
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 9
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 10
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 11
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 12
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 13
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 14
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 15
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 16
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 17
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 18
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 19
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 20
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 21
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 22
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 23
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 24
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 25
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 26
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 27
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 28
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 29
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 30
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 31
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 32
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 33
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 34
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 35
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 36
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 37
New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı - 38

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