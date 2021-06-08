New York'ta dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyarete açtı
Teknoloji, sanat ve müzik dijital Van Gogh sergisinde buluştu. Ortaya büyüleyici görüntüler çıktı.
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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 08.06.2021 - 02:33| Son Güncelleme : 08.06.2021 - 02:36
ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Pier 36 etkinlik alanında, dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un eserlerinin yer aldığı üç boyutlu sanat sergisi ziyaretçilere açıldı.
Sergide Van Gogh'un eserleri yerden tavana kadar tüm duvarlara yansıtıldı.
Katılımcıların esere dışardan bakmayıp atmosfere dahil olmasının amaçlandığı sergide son teknolojik imkanlardan yararlanıldı.
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