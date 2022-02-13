Nice'te karnaval zamanı: Dev figürlerden geçit töreni

Fransa'nın Nice kentinde festival ateşi yandı. Salgın nedeniyle bir yıl aradan sonra yeniden yapılan festivalin ilk gününde, dev boyutlarda figürler sokaklarda boy gösterdi.

Haberler - NTV - Reuters 13.02.2022 - 05:40

Nice'te karnaval zamanı: Dev figürlerden geçit töreni - 1

Dünyaca ünlü Nice Karnavalı, salgın nedeniyle verilen bir yıllık aranın adından yeniden yapıldı.

Nice'te karnaval zamanı: Dev figürlerden geçit töreni - 2

Bu yılın teması, "Hayvanların Kralı"ydı. Hayvanları temsil eden dev figürler, festivalin en görkemli tarafı olan geçit töreninde boy gösterdi.

Nice'te karnaval zamanı: Dev figürlerden geçit töreni - 3

Geçit töreninde, havai fişek ve dans gösterileriyle katılımcılar doyasıya eğlendi.

Nice'te karnaval zamanı: Dev figürlerden geçit töreni - 4

Festivalde corona virüs önlemleri de unutulmadı. Katılım için maske ve aşı kartı zorunluydu. Yetkililer, izleyici sayısını da 5 binle sınırlı tuttu.

Nice'te karnaval zamanı: Dev figürlerden geçit töreni - 5

Her yıl şubat ayında düzenlenen Nice Karnavalı, 13'ncü yüzyıla dayanıyor. Üç bölümden oluşan karnavalın ilk kısmında, o yılın temasına uygun olarak dev figürlerle yürüyüş yapılıyor.

Nice'te karnaval zamanı: Dev figürlerden geçit töreni - 6

İkinci bölümde ışık gösterileri düzenlenirken; üçüncü bölümde kentte yetiştirilen çiçekler görücüye çıkıyor.

Nice'te karnaval zamanı: Dev figürlerden geçit töreni - 7

Geleneksel olarak çiçek savaşıyla son bulan festival için her yıl binlerce kişi kente akın ediyor.

Nice'te karnaval zamanı: Dev figürlerden geçit töreni - 8
Nice'te karnaval zamanı: Dev figürlerden geçit töreni - 9
Nice'te karnaval zamanı: Dev figürlerden geçit töreni - 10
Nice'te karnaval zamanı: Dev figürlerden geçit töreni - 11
Nice'te karnaval zamanı: Dev figürlerden geçit töreni - 12

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