Nice'te karnaval zamanı: Dev figürlerden geçit töreni

Haberler - NTV - Reuters 13.02.2022 - 05:40
Dünyaca ünlü Nice Karnavalı, salgın nedeniyle verilen bir yıllık aranın adından yeniden yapıldı.
Bu yılın teması, "Hayvanların Kralı"ydı. Hayvanları temsil eden dev figürler, festivalin en görkemli tarafı olan geçit töreninde boy gösterdi.
Geçit töreninde, havai fişek ve dans gösterileriyle katılımcılar doyasıya eğlendi.
Festivalde corona virüs önlemleri de unutulmadı. Katılım için maske ve aşı kartı zorunluydu. Yetkililer, izleyici sayısını da 5 binle sınırlı tuttu.
Her yıl şubat ayında düzenlenen Nice Karnavalı, 13'ncü yüzyıla dayanıyor. Üç bölümden oluşan karnavalın ilk kısmında, o yılın temasına uygun olarak dev figürlerle yürüyüş yapılıyor.
İkinci bölümde ışık gösterileri düzenlenirken; üçüncü bölümde kentte yetiştirilen çiçekler görücüye çıkıyor.
Geleneksel olarak çiçek savaşıyla son bulan festival için her yıl binlerce kişi kente akın ediyor.