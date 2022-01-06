Nicolas Cage: Amcam beni Baba 3 filminde oynatmadı

"BENİ KADROYA AL AMCA"

Röportajda Cage’e, rol almayı çok istediği ama alamadığı film sorulunca, ünlü aktör, “Sorunuzun yanıtı çok utanç verici, çünkü aileyi de içine alıyor” diye söz başladı.

Cage ayrıca, “Amcam Coppola Baba 3 filmini yapıyordu ve ben de ‘Senin filminde olmam gerektiğini düşünüyorum amca. Beni kadroya almanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Bence bu filmde oynayabilirim’ dedim ona” yanıtını verdi.

Cage, “Ama olmadı. İşte bu, benim içinde olmayı çok istediğim ama olamadığım film” dedi.