Nicolas Cage: Amcam beni Baba 3 filminde oynatmadı

Nicolas Cage, amcası, ünlü yönetmen Francis Ford Coppola’ya Baba 3 (The Godfather 3) filmi için yalvardığını ama amcasının kendisini kadroya almadığını yıllar sonra itiraf etti.

Haberler - ntv.com.tr 06.01.2022 - 09:56 | Son Güncelleme : 06.01.2022 - 09:59

Nicolas Cage: Amcam beni Baba 3 filminde oynatmadı - 1

Nicolas Cage, yönetmen amcası Francis Ford Coppola’nın filminde rol almak için aile kartını oynamaya çalıştığını itiraf etti. 57 yaşındaki Amerikalı aktör verdiği röportajda, Baba 3 (The Godfather 3) filminde rol alabilmek için dayısına yalvardığını söyledi.

Nicolas Cage: Amcam beni Baba 3 filminde oynatmadı - 2

The Hollywood Reporter’a konuşan Cage, 1990 yapımı Oscar’lı filmde rol almak için çabaladığını ama sonuç alamadığını, yıllar sonra anlattı.

Nicolas Cage: Amcam beni Baba 3 filminde oynatmadı - 3

"BENİ KADROYA AL AMCA"

Röportajda Cage’e, rol almayı çok istediği ama alamadığı film sorulunca, ünlü aktör, “Sorunuzun yanıtı çok utanç verici, çünkü aileyi de içine alıyor” diye söz başladı.

Cage ayrıca, “Amcam Coppola Baba 3 filmini yapıyordu ve ben de ‘Senin filminde olmam gerektiğini düşünüyorum amca. Beni kadroya almanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Bence bu filmde oynayabilirim’ dedim ona” yanıtını verdi.  

Cage, “Ama olmadı. İşte bu, benim içinde olmayı çok istediğim ama olamadığım film” dedi.

Nicolas Cage: Amcam beni Baba 3 filminde oynatmadı - 4

Asıl adı Nicolas Kim Coppola olan Nicolas Cage, amcası Coppola’nın 1983 yapımı Rumble Fish filminde rol aldı. Aynı yıl kendisini yıldızlığa yükselten filmi Valley Girl’de oynayan oyuncu, yine yönetmenliğini amcası Coppola'nın yaptığı ve başrolünde Kathleen Turner’ın da yer aldığı Peggy Sue Got Married adlı filmde rol aldı.

Nicolas Cage: Amcam beni Baba 3 filminde oynatmadı - 5

Mike Figgis'in bağımsız yapımı Leaving Las Vegas’ta (1995) düşük bir ücretle görev alan Cage, intihar etmeye karar veren bir alkoliği canlandırdığı filmle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar Ödülü'nün sahibi oldu.

Nicolas Cage: Amcam beni Baba 3 filminde oynatmadı - 6

Francis Ford Coppola’nın kızı ve aynı zamanda Nicolas Cage'in kuzeni Sofia Coppola da Oscar'a aday gösterilmiş ünlü bir yönetmen.

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