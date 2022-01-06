Nicolas Cage: Amcam beni Baba 3 filminde oynatmadı

Haberler - ntv.com.tr 06.01.2022 - 09:56 | Son Güncelleme : 06.01.2022 - 09:59
Nicolas Cage, yönetmen amcası Francis Ford Coppola’nın filminde rol almak için aile kartını oynamaya çalıştığını itiraf etti. 57 yaşındaki Amerikalı aktör verdiği röportajda, Baba 3 (The Godfather 3) filminde rol alabilmek için dayısına yalvardığını söyledi.
The Hollywood Reporter’a konuşan Cage, 1990 yapımı Oscar’lı filmde rol almak için çabaladığını ama sonuç alamadığını, yıllar sonra anlattı.
Röportajda Cage’e, rol almayı çok istediği ama alamadığı film sorulunca, ünlü aktör, “Sorunuzun yanıtı çok utanç verici, çünkü aileyi de içine alıyor” diye söz başladı.
Cage ayrıca, “Amcam Coppola Baba 3 filmini yapıyordu ve ben de ‘Senin filminde olmam gerektiğini düşünüyorum amca. Beni kadroya almanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Bence bu filmde oynayabilirim’ dedim ona” yanıtını verdi.
Cage, “Ama olmadı. İşte bu, benim içinde olmayı çok istediğim ama olamadığım film” dedi.
Asıl adı Nicolas Kim Coppola olan Nicolas Cage, amcası Coppola’nın 1983 yapımı Rumble Fish filminde rol aldı. Aynı yıl kendisini yıldızlığa yükselten filmi Valley Girl’de oynayan oyuncu, yine yönetmenliğini amcası Coppola'nın yaptığı ve başrolünde Kathleen Turner’ın da yer aldığı Peggy Sue Got Married adlı filmde rol aldı.
Mike Figgis'in bağımsız yapımı Leaving Las Vegas’ta (1995) düşük bir ücretle görev alan Cage, intihar etmeye karar veren bir alkoliği canlandırdığı filmle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar Ödülü'nün sahibi oldu.
Francis Ford Coppola’nın kızı ve aynı zamanda Nicolas Cage'in kuzeni Sofia Coppola da Oscar'a aday gösterilmiş ünlü bir yönetmen.