Nicole Kidman: Hollywood'da 40 yaşından sonra bitmiş sayılıyorsunuz

Haberler 23.12.2021 - 10:53
Oyuncu Nicole Kidman, verdiği bir röportajda Hollywood'daki yaş ayrımcılığına dikkat çekti ve sektördeki daha yaşlı kadın oyunculara bitmiş gözüyle bakıldığını belirtti.
Lüks yaşam stili yayını Dujour dergisine konuşan 54 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, yaşlılık ve oyunculuk üzerine görüşlerini anlattı.
Oscar ödüllü Kidman “Bu sektörde 40'lı yaşlarına gelmiş kadın oyuncuya bitmiş gözüyle bakılıyor" dedi.
Bu zamana dek setlerde kendisine bu yönde bir şey söylenmediğini belirten Kidman, “Fakat reddedildiğim, kapının kapandığı zamanlar da oldu” ifadelerini kullandı.
Kidman geçtiğimi günlerde de "50 yaşını geçince Hollywood'da acımasız davrandılar, oysa aktörlere karşı böyle değiller" sözleriyle dikkat çekmişti. Nicole Kidman'ın konu hakkkındaki sözlerinin arkasında ise Javier Bardem ile başrolünü paylaştığı yeni biyografi filmi Being the Ricardos yatıyor. Kidman'ın filmde canlandırdığı Lucille Ball karakteri yeterince iyi olmadığı ve çok yaşlı bulunduğu için zorluklar yaşıyor.
Ancak Nicole Kidman'ın 40 yaşından sonra yani son 14 yıldı 35'tenden fazla projede yer almış olması dikkat çekiyor. İşte Being the Ricardos hakkında merak edilenler ve Hollywood yıldızının 40 yaşından sonra yer aldığı filmler/diziler...
Being the Ricardos'ın konusu
Film, 1950'lerde yayınlanan Amerikan sit-com'u I Love Lucy'nin başrollerini canlandıran Lucille Ball ve Desi Arnaz'ın hayatlarından uyarlandı. Nicole Kidman ve Javier Bardem'in canlandırdığı çiftin, I Love Lucy'nin setinde geçen bir haftasını ve hem kariyerlerini hem de evliliklerini bitirabilecek bir kirzle karşı karşıya kalmalarını anlatacak olan film, 21 Aralık'ta Amazon Prime'da yayınlandı.
Being the Ricardos'ın oyuncu kadrosu
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca, Whiplash filminde unutulmaz bir performansa imze atarak Oscar kazanan J.K. Simmons, iki kez Emmy ödüllü Tony Hale, Jake Lacy, Alia Shawkat, Nina Arianda, Clark Gregg, Nelson Franklin, Robert Pine gibi isimler yer alıyor.
Nicole Kidman'ın 40 yaşından sonra rol aldığı filmler....