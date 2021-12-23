Nicole Kidman: Hollywood'da 40 yaşından sonra bitmiş sayılıyorsunuz

Nicole Kidman, Being the Ricardos'ta canlandırdığı Lucille Ball karakteriyle empati kurabildiğini anlatmak için Hollywood'da kadınlara belli bir yaştan sonra ayrımcılık yapıldığı iddialarına bir yenisini daha ekledi. Ancak 54 yaşındaki oyuncunun son 14 yılda 35'ten fazla projede rol almış olması dikkak çekti.

Haberler 23.12.2021 - 10:53

Nicole Kidman: Hollywood'da 40 yaşından sonra bitmiş sayılıyorsunuz - 1

Oyuncu Nicole Kidman, verdiği bir röportajda 'daki yaş ayrımcılığına dikkat çekti ve sektördeki daha yaşlı kadın oyunculara bitmiş gözüyle bakıldığını belirtti.

Nicole Kidman: Hollywood'da 40 yaşından sonra bitmiş sayılıyorsunuz - 2

Lüks yaşam stili yayını Dujour dergisine konuşan 54 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, yaşlılık ve oyunculuk üzerine görüşlerini anlattı.

Nicole Kidman: Hollywood'da 40 yaşından sonra bitmiş sayılıyorsunuz - 3

Oscar ödüllü Kidman “Bu sektörde 40'lı yaşlarına gelmiş kadın oyuncuya bitmiş gözüyle bakılıyor" dedi.

Nicole Kidman: Hollywood'da 40 yaşından sonra bitmiş sayılıyorsunuz - 4

Bu zamana dek setlerde kendisine bu yönde bir şey söylenmediğini belirten Kidman, “Fakat reddedildiğim, kapının kapandığı zamanlar da oldu” ifadelerini kullandı.

Nicole Kidman: Hollywood'da 40 yaşından sonra bitmiş sayılıyorsunuz - 5

Kidman geçtiğimi günlerde de "50 yaşını geçince Hollywood'da acımasız davrandılar, oysa aktörlere karşı böyle değiller" sözleriyle dikkat çekmişti. Nicole Kidman'ın konu hakkkındaki sözlerinin arkasında ise Javier Bardem ile başrolünü paylaştığı yeni biyografi filmi Being the Ricardos yatıyor. Kidman'ın filmde canlandırdığı Lucille Ball karakteri yeterince iyi olmadığı ve çok yaşlı bulunduğu için zorluklar yaşıyor.

Ancak Nicole Kidman'ın 40 yaşından sonra yani son 14 yıldı 35'tenden fazla projede yer almış olması dikkat çekiyor. İşte Being the Ricardos hakkında merak edilenler ve Hollywood yıldızının 40 yaşından sonra yer aldığı filmler/diziler... 

Nicole Kidman: Hollywood'da 40 yaşından sonra bitmiş sayılıyorsunuz - 6

Being the Ricardos'ın konusu

Film, 1950'lerde yayınlanan Amerikan sit-com'u I Love Lucy'nin başrollerini canlandıran Lucille Ball ve Desi Arnaz'ın hayatlarından uyarlandı. Nicole Kidman ve Javier Bardem'in canlandırdığı çiftin, I Love Lucy'nin setinde geçen bir haftasını ve hem kariyerlerini hem de evliliklerini bitirabilecek bir kirzle karşı karşıya kalmalarını anlatacak olan film, 21 Aralık'ta Amazon Prime'da yayınlandı. 
Being the Ricardos'ın oyuncu kadrosu

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca, Whiplash filminde unutulmaz bir performansa imze atarak Oscar kazanan J.K. Simmons, iki kez Emmy ödüllü Tony Hale, Jake Lacy, Alia Shawkat, Nina Arianda, Clark Gregg, Nelson Franklin, Robert Pine gibi isimler yer alıyor.

Nicole Kidman: Hollywood'da 40 yaşından sonra bitmiş sayılıyorsunuz - 7

Nicole Kidman'ın 40 yaşından sonra rol aldığı filmler....

Nicole Kidman: Hollywood'da 40 yaşından sonra bitmiş sayılıyorsunuz - 8

  1. 2021/ Being the Ricardos/ Lucille Ball
  2. 2021/ Nine Perfect Strangers / Masha Dmitrichenko
  3. 2020/ The Prom / Angie Dickinson
  4. 2020/ The Undoing / Grace Fraser
  5. 2019/ IBombshell / Gretchen Carlson
  6. 2019/ The Goldfinch/ Mrs. Barbour
  7. 2017-2019/ Big Little Lies / Celeste Wright
  8. 2018/ Aquaman/ Atlanna
  9. 2018/ Boy Erased / Nancy Eamons
  10. 2018/ Destroyer/Erin Bell
  11. 2017/ The Upside/ Yvonne Pendleton
  12. 2017/ The Beguiled / Miss Martha
  13. 2017/ Top of the Lake / Julia
  14. 2017/ The Killing of a Sacred Deer / Anna Murphy
  15. 2017 / How to Talk to Girls at Parties / Boadicea
  16. 2016/ Lion / Sue Brierley
  17. 2016/ Genius/ Aline Bernstein
  18. 2016/ The Guardian Brothers / Luli
  19. 2015/ Secret in Their Eyes /Claire Sloane
  20. 2015/ The Family Fang / Annie Fang
  21. 2015/ Queen of the Desert / Gertrude Bell
  22. 2015/ Strangerland / Catherine
  23. 2014/ Paddington / Millicent
  24. 2014/ Before I Go to Sleep / Christine
  25. 2014/ Grace of Monaco / Grace
  26. 2013/ The Railway Man / Patti
  27. 2013/ Stoker / Evelyn Stoker
  28. 2012/ Hemingway & Gellhorn / Martha Gellhorn
  29. 2012/ The Paperboy / Charlotte Bless
  30. 2011/ Trespass / Sarah Miller
  31. 2011/ Just Go with It / Devlin Adams
  32. 2010/ Rabbit Hole / Becca
  33. 2009/ Nine / Claudia
  34. 2008/ Australia/ Lady Sarah Ashley
  35. 2007/ The Golden Compass Mrs. Coulter
  36. 2007/ Margot at the Wedding / Margot
  37. 2007/IThe Invasion / Carol Bennell

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