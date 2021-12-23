Nicole Kidman: Hollywood'da 40 yaşından sonra bitmiş sayılıyorsunuz

Kidman geçtiğimi günlerde de "50 yaşını geçince Hollywood'da acımasız davrandılar, oysa aktörlere karşı böyle değiller" sözleriyle dikkat çekmişti. Nicole Kidman'ın konu hakkkındaki sözlerinin arkasında ise Javier Bardem ile başrolünü paylaştığı yeni biyografi filmi Being the Ricardos yatıyor. Kidman'ın filmde canlandırdığı Lucille Ball karakteri yeterince iyi olmadığı ve çok yaşlı bulunduğu için zorluklar yaşıyor.





Ancak Nicole Kidman'ın 40 yaşından sonra yani son 14 yıldı 35'tenden fazla projede yer almış olması dikkat çekiyor. İşte Being the Ricardos hakkında merak edilenler ve Hollywood yıldızının 40 yaşından sonra yer aldığı filmler/diziler...



