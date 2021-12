Nicole Kidman: Hollywood'da 40 yaşından sonra bitmiş sayılıyorsunuz

Being the Ricardos'ın konusu



Film, 1950'lerde yayınlanan Amerikan sit-com'u I Love Lucy'nin başrollerini canlandıran Lucille Ball ve Desi Arnaz'ın hayatlarından uyarlandı. Nicole Kidman ve Javier Bardem'in canlandırdığı çiftin, I Love Lucy'nin setinde geçen bir haftasını ve hem kariyerlerini hem de evliliklerini bitirabilecek bir kirzle karşı karşıya kalmalarını anlatacak olan film, 21 Aralık'ta Amazon Prime'da yayınlandı.

Being the Ricardos'ın oyuncu kadrosu



Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca, Whiplash filminde unutulmaz bir performansa imze atarak Oscar kazanan J.K. Simmons, iki kez Emmy ödüllü Tony Hale, Jake Lacy, Alia Shawkat, Nina Arianda, Clark Gregg, Nelson Franklin, Robert Pine gibi isimler yer alıyor.