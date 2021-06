Nicole Kidman'ın 54. yaşına özel 54 filmi

Oscar ödüllü Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman, sinema kariyerine henüz 16 yaşındayken adım attı. Yeteneğini Flirting, Far And Away, My Life, Portrait Of A Lady gibi birçok filmle gösterdi. Özellikle Bir Kadının Portresi (Portrait Of A Lady) filmi ile yüzünün eski kadın profillerine çok uygun olduğunu kanıtladı. Moulin Rouge (Kırmızı Değirmen) filmiyle hem sesinin güzelliğini hem de oyunculuk yeteneğini bir kez daha gösterip ilk defa Oscar'a aday gösterilse de ödülü, Saatler (The Hours) filmindeki Virginia Woolf karakteriyle aldı. Böylece En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan ilk Avustralyalı oyuncu oldu. İşte 54 yaşındaki oyuncunun kariyeri boyuncu imza attığı filmler...

20.06.2021 - 16:14

Nicole Kidman / BMX Bandits (1983)

Nicole Kidman / Windrider (1986)

Nicole Kidman / Vietnam (1987)

Nicole Kidman / Dead Calm (1989)

Nicole Kidman / Bangkok Hilton (1989)

Tom Cruise ve Nicole Kidman / Days of Thunder (1990)

Nicole Kidman / Billy Bathgate (1991)

Tom Cruise ve Nicole Kidman / Far and Away (1992)

Nicole Kidman / Malice (1993)

Nicole Kidman / My Life (1993)

Nicole Kidman / To Die For (1995)

Nicole Kidman ve Val Kilmer / Batman Forever (1995)

Nicole Kidman / The Portrait of a Lady (1996)

George Clooney ve Nicole Kidman / The Peacemaker (1997)

Nicole Kidman ve Goran Visnjic / Practical Magic (1998)

Nicole Kidman / Eyes Wide Shut (1999)

Nicole Kidman / Moulin Rouge! (2001)

Nicole Kidman ve Fionnula Flanagan / The Others (2001)

Nicole Kidman ve Ben Chaplin / Birthday Girl (2001)

Nicole Kidman / The Hours (2002)

Nicole Kidman / Dogville (2003)

Nicole Kidman / Cold Mountain (2003)

Nicole Kidman / The Stepford Wives (2004)

Nicole Kidman / Birth (2004)

Nicole Kidman ve Sean Penn / The Interpreter (2005)

Nicole Kidman / Bewitched (2005)

Nicole Kidman / Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus (2006)

Nicole Kidman / The Invasion (2007)

Nicole Kidman / The Golden Compass (2007)

Nicole Kidman / Australia (2008)

Nicole Kidman ve Daniel Day-Lewis / Nine (2009)

Nicole Kidman / Rabbit Hole (2010)c

Nicole Kidman ve Keith Urban / Just Go with It (2011)

Nicole Kidman ve Cam Gigandet / Trespass (2011)

Nicole Kidman, Matthew McConaughey, David Oyelowo ve Zac Efron / The Paperboy (2012)

Nicole Kidman / Hemingway & Gellhorn (2012)

Nicole Kidman ve Mia Wasikowska / Stoker (2013)

Colin Firth ve Nicole Kidman / The Railway Man (2013)

Nicole Kidman / Grace of Monaco (2014)

Nicole Kidman / Before I Go to Sleep (2014)

Nicole Kidman ve Joseph Fiennes / Strangerland (2015)

Nicole Kidman / Queen of the Desert (2015)

Nicole Kidman, Christopher Walken ve Maryann Plunkett / The Family Fang (2015)

Nicole Kidman in Secret in Their Eyes (2015)

Nicole Kidman / Genius (2016)

Nicole Kidman / Lion (2016)

Nicole Kidman / How to Talk to Girls at Parties (2017)

Nicole Kidman / The Killing of a Sacred Deer (2017)

Nicole Kidman / The Beguiled (2017)

Nicole Kidman ve Bryan Cranston / The Upside (2017)

Nicole Kidman / Big Little Lies (2017)

Nicole Kidman, Boyd Gaines ve Oakes Fegley / The Goldfinch (2019)

Nicole Kidman / Bombshell (2019)







Nicole Kidman / The Undoing (2020)

