Nilüfer konsere motosikletle yetişti

Nilüfer, Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki konserine yetişebilmek için ilk kez motosiklete binmek zorunda kaldı. Sanatçı, yaşadığı deneyimi, Instagram’da takipçileriyle paylaştı.
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Nilüfer, dört yıl sonra çıktığı Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki konserine yetişmek için ilk kez motosiklete binmek zorunda kaldı.
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Sanatçı, provadan sonra trafik yoğun olunca, kaldığı otele gitmek için sürücülü motosiklet kiraladı. Nilüfer, araca binmeden önce yaşadığı deneyimi Instagram’da takipçileriyle paylaştı.
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Sürücü karşısında Nilüfer’i görünce, kısa süreli şaşkınlık yaşadıktan sonra kuralları anlattı. Sanatçı, önce bone, daha sonra da kaskı takarak motosiklete bindi.
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Nilüfer, “Başıma ne geleceğini bilmiyordum. Sürücünün belinden tutmak istedim ama, yandaki tutma yerini gösterdi. Az kalsın beni düşürecekti” diyerek, espri yaptı.
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Yarım asırlık sanat hayatında hep zirvede kalarak Türk pop müziğinin tartışmasız divalarından olan Nilüfer, 4 yıl aradan sonra 22 Eylül tarihinde Harbiye Açıkhava’da, klasik müzik dünyasının tanınan ismi Alper Kömürcü’nün yönettiği 40 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde sevenlerine unutulmaz bir konser verdi.
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Nilüfer 4 yıl aradan sonra çıktığı Harbiye konserinde 3 saate yakın geçmişten günümüze kadar gelen hit şarkılarının yanı sıra sevilen bazı cover parçaları da seslendirdi
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Peş peşe söylediği 50 şarkı ile Harbiye'de büyülü bir geceye imza atan Nilüfer'in sahnede ünlü konukları oldu.
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Sahneye ilk çıkan İpek Açar "Hep Karanlık" isimli parçayı söylerken Murat Karahan "Yemin Ettim" isimli parçaya Nilüfer ile düet yaptı. Sonra da "Son Perde" adlı eseri solo olarak yorumladı.
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Konseri izlemeye gelenler arasında Nükhet Duru, Şehrazat, Haldun Dormen, Betül Demir,Hıncal Uluç, İpek Acar,Zeynep Mansur, Arzu Kaprol ve Emre Erdemoğlu gibi tanınmış isimler de vardı.