Nilüfer konsere motosikletle yetişti

1 Nilüfer, dört yıl sonra çıktığı Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki konserine yetişmek için ilk kez motosiklete binmek zorunda kaldı.

2 Sanatçı, provadan sonra trafik yoğun olunca, kaldığı otele gitmek için sürücülü motosiklet kiraladı. Nilüfer, araca binmeden önce yaşadığı deneyimi Instagram’da takipçileriyle paylaştı.





3 Sürücü karşısında Nilüfer’i görünce, kısa süreli şaşkınlık yaşadıktan sonra kuralları anlattı. Sanatçı, önce bone, daha sonra da kaskı takarak motosiklete bindi.

4 Nilüfer, “Başıma ne geleceğini bilmiyordum. Sürücünün belinden tutmak istedim ama, yandaki tutma yerini gösterdi. Az kalsın beni düşürecekti” diyerek, espri yaptı.

5 Yarım asırlık sanat hayatında hep zirvede kalarak Türk pop müziğinin tartışmasız divalarından olan Nilüfer, 4 yıl aradan sonra 22 Eylül tarihinde Harbiye Açıkhava’da, klasik müzik dünyasının tanınan ismi Alper Kömürcü’nün yönettiği 40 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde sevenlerine unutulmaz bir konser verdi.







6 Nilüfer 4 yıl aradan sonra çıktığı Harbiye konserinde 3 saate yakın geçmişten günümüze kadar gelen hit şarkılarının yanı sıra sevilen bazı cover parçaları da seslendirdi





7 Peş peşe söylediği 50 şarkı ile Harbiye'de büyülü bir geceye imza atan Nilüfer'in sahnede ünlü konukları oldu.





8 Sahneye ilk çıkan İpek Açar "Hep Karanlık" isimli parçayı söylerken Murat Karahan "Yemin Ettim" isimli parçaya Nilüfer ile düet yaptı. Sonra da "Son Perde" adlı eseri solo olarak yorumladı.



