Nilüfer Sebze Orkestrası yeni konserlere hazırlanıyor

Hatice Çeliktaş ise sebze orkestrasında yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Daha önce dünyada örneklerini izlemiştim ancak bizde de böyle bir örnek olması ve bunun bir üyesi, bunun bir parçası olmak arkadaşlarım gibi beni de heyecanlandırdı. Birçok çalgıyı denedik. Nasıl daha iyi sesler çıkarabiliriz diye uzun uzun provalar yaptık. Geliştirmeye de devam ediyoruz. Önümüzde farklı konser projelerimiz de olacak" diye konuştu.