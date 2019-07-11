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Nirvana’nın 1993 yılı dergi fotoğrafları ortaya çıktı

Bir dönemin en ünlü müzik gruplarından Nirvana’nın 1993’te bir dergi için verdiği feminen pozlar yıllar sonra yeniden gün yüzüne çıktı.

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    1990’lı yılların dünyaca ünlü Amerikalı grunge müzik grubu Nirvana’nın eski dergi çekimine ait fotoğraflar yıllar sonra yeniden gündemde.

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    Nirvana grubu üyeleri Kurt Cobain, Dave Grohl ve Krist Novoselic’in 1993 yılında Mademoiselle dergisi için verdiği etekli moda fotoğrafları yayınlandı.

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    Fotoğraflar, grung müzik grubunun feminen yüzü olarak dergide yer aldı.

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    Fotoğraflar ayrıca, 1991 yılında çıkardıkları Nevermind adlı albümle müzik dünyasında yeni bir dönem başlatan Nirvana grubunun dergi çekimi kamera arkasını yansıtıyor.

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    Seattle’daki Hostess Cake adlı fabrikanın önünde yapılan çekimde fotoğrafları Stephane Sednaoui çekti.

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    Fotoğraflarda, Nirvana grubunun fırtına gibi estiği yıllarda büyük bir hayran kitlesine sahip olan solist Kurt Cobain’in de cool imajının dışındaki eğlenceli halleri dikkat çekti.
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    Hayatının son döneminde uyuşturu bağımlılığıyla mücadele eden Kurt Cobain, bu çekimden bir yıl sonra, 27 yaşındayken hayatını kaybetti.

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    Cobain’in ölümünün ardından Nirvana grubu dağıldı.

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    İşte Nirvana’nın fırtına gibi estiği dönemden kalan eğlenceli moda fotoğrafları...

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