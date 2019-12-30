Nirvana’nın şarkısı YouTube’da 1 milyar görüntülenmeye ulaştı

Amerikalı grunge müzik grubu Nirvana, 1994 yılında solisti Kurt Cobain’in ölümüyle dağılmış olsa da hayran kitlesini korumaya devam ediyor. Grup, eski bir şarkısıyla yeni bir dönüm noktasını geçti. 1991 yılında çıkardığı hit şarkısı Smells Like Teen Spirit, YouTube’da 1 milyar görüntülenmeye ulaştı.
Grubun bas gitaristi Krist Novoselic, bu sonuç için Twitter’dan “Hepinize teşekkürler” mesajı paylaştı.
Nirvana grubu, Novoselic ve Aaron Burckhard tarafından 1987 yılında Washington’da kuruldu. 1991 yılında çıkardığı Nevermind albümü ile müzik dünyasında tam anlamıyla bir çığır açtı. Billboard 200 müzik listesinde Michael Jackson'ın milyon dolarlık albümünü tahtından indirdi.
Albümün ilk single'ı Smells Like Teen Spirit ilk çıktığı yıllarda büyük beğeni topladı ve kısa zamanda dünyanın en popüler şarkılarından biri haline geldi.
Grubun solisti Kurt Cobain, halen tüm zamanların en iyi rock müzisyenlerinden ve gitaristlerinden biri olarak kabul ediliyor.