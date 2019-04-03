Nisan ayının en popüler filmleri

Nisan ayını zirvede karşılayan yabancı filmler belli oldu. IMDb verilerine göre belirlenen sıralamada; Avengers: Endgame, Pet Sematary, After ve John Wick gibi bu ay vizyona girecek filmlerin listede üst sıralarda olması dikkat çekti... İşte yabancı film izlemek ya da sinema planı yapmak isteyenlere referans olabilecek öneriler...
1
50. Thor: Ragnarok (2017) 7,9
2
49. It: Chapter Two (2019)
3
48. Black Panther (2018) 7,3
4
47. Deadpool 2 (2018) 7,8
5
46. Vice (2018) 7,2
6
45. Ölümcül Makineler (2018) 6,2
7
44. istila Altinda (2019) 5,7
8
43. Oyuncak Hikayesi 4 (2019)
9
42. Welcome to Marwen (2018) 5,9
10
41. Şipsak Aile (2018) 7,4
11
40. Aladdin (2019)
12
39. Sarayın Gözdesi (2018) 7,7
13
38. Hotel Mumbai (2018) 7,6
14
37. Örümcek Adam: Evden Uzakta (2019)
15
36. Alita: Savaş Meleği (2019) 7,6
16
35. Bir Yıldız Doğuyor (2018) 7,8
17
34. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya (2019) 7,8