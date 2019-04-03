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Nisan ayının en popüler filmleri

Nisan ayını zirvede karşılayan yabancı filmler belli oldu. IMDb verilerine göre belirlenen sıralamada; Avengers: Endgame, Pet Sematary, After ve John Wick gibi bu ay vizyona girecek filmlerin listede üst sıralarda olması dikkat çekti... İşte yabancı film izlemek ya da sinema planı yapmak isteyenlere referans olabilecek öneriler...

  • 1

    50. Thor: Ragnarok (2017)
    7,9
  • 2

    49. It: Chapter Two (2019)
  • 3

    48. Black Panther (2018)
    7,3
  • 4

    47. Deadpool 2 (2018)
    7,8
  • 5

    46. Vice (2018)
    7,2
  • 6

    45. Ölümcül Makineler (2018)
    6,2
  • 7

    44. istila Altinda (2019)
    5,7
  • 8

    43. Oyuncak Hikayesi 4 (2019)

  • 9

    42. Welcome to Marwen (2018)
    5,9
  • 10

    41. Şipsak Aile (2018)
    7,4
  • 11

    40. Aladdin (2019)
  • 12

    39. Sarayın Gözdesi (2018)
    7,7
  • 13

    38. Hotel Mumbai (2018)
    7,6
  • 14

    37. Örümcek Adam: Evden Uzakta (2019)
  • 15

    36. Alita: Savaş Meleği (2019)
    7,6
  • 16

    35. Bir Yıldız Doğuyor (2018)
    7,8
  • 17

    34. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya (2019)
    7,8
  • 18

    33. Unplanned (2019)
    6,7
  • 19

    32. Fantastik Canavarlar: Grindelwald'in Suçları (2018)
    6,7
  • 20

    31. The Meg (2018)
    5,7
  • 21

    30.Scary Stories to Tell in the Dark (2019)
  • 22

    29. John Wick: Chapter 3 - Parabellum (2019)
  • 23

    28. Mary Poppins: Sihirli Dadı (2018)
    7,0
  • 24

    27. Fırtına Anı (2018)
    7,5
  • 25

    26. Triple Threat (2019)
    5,7
  • 26

    25 Joker (2019)
  • 27

    24. Yeşil Rehber (2018)
    8,3
  • 28

    23. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)
    8,5
  • 29

    22. Bohemian Rhapsody (2018)
    8,1
  • 30

    21. The Beach Bum (2019)
    6,2
  • 31

    20. Kapan (2017)
    7,7
  • 32

    19. Bumblebee (2018)
    7,0
  • 33

    18. Hellboy (2019)
  • 34

    17. Kaçakçı
    7,1
  • 35

    16. Five Feet Apart (2019)
    7,1
  • 36

    15. After
  • 37

    14. Pet Sematary (2019)
    7,0
  • 38

    13. Adaletsiz (2018)
    7,3
  • 39

    12. The Highwaymen (2019)
    7,1
  • 40

    11. Aquaman (2018)
    7,2
  • 41

    10. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)
    8,5
  • 42

    9. Triple Frontier (2019)
    6,5
  • 43

    8. Dora and the Lost City of Gold (2019)
  • 44

    7. Once Upon a Time in Hollywood (2019
  • 45

    6, Shazam! (2019)
    8,3
  • 46

    5. Dumbo (2019)
    6,7
  • 47

    4. Captain Marvel (2019)
    7,2
  • 48

    3. Avengers: Endgame (2019)
  • 49

    2. The Dirt (2019)
    7,0
  • 50

    1. Biz (2019)
    7,4
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