Nisan vizyon filmleri
Nisan ayında birçok farklı türden yapım beyazperdede seyirci karşısına çıkacak. İşte merakla beklenen ve vizyon tarihi kesinleşmiş yerli-yabancı yapımların vizyon listesi...
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1
5 NİSANBenden Hikâyesi
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2Dumbo
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3Hababam Sınıfı Yeniden
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4Hayvan Mezarlığı
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5Shazam! 6 Güç
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6Suç Unsuru
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7The Old Man and the Gun
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8
12 NİSANHellboy
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9Şipşak Aile
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10After
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11Aşgar Cin Vadisi
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12Çınar
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13Büyük Macera
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14The Golden Glove
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15Kardeşler
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16Mazlum Kuzey & Kuddusi 2
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17Kapı
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18
19 NİSANIron Sky: The Coming Race
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19Lanetli Gözyaşları
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20Greta
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21Hello Kitty
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22Saf
orld
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23Meteler
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24Kuklalı Köşk: Hırsız Var
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25Arctic
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26O İş Bende
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27Destroyer
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28Hayatta Olmaz
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29Marnies W
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30
26 NİSANAvengers: Endgame
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31Ben is Back
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32Çifte Hayat
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33
Lanetli Kapı
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34Hasbihal
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35Nebula
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36
Seninle Başım Dertte
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37
SIFIR: Etkisiz Eleman
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38Corgi