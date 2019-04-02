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Nisan vizyon filmleri

Nisan ayında birçok farklı türden yapım beyazperdede seyirci karşısına çıkacak. İşte merakla beklenen ve vizyon tarihi kesinleşmiş yerli-yabancı yapımların vizyon listesi...

  • 1

    5 NİSAN

    5 NİSAN
    Benden Hikâyesi

  • 2

    Dumbo

  • 3

    Hababam Sınıfı Yeniden

  • 4

    Hayvan Mezarlığı

  • 5

    Shazam! 6 Güç

  • 6

    Suç Unsuru
  • 7

    The Old Man and the Gun

  • 8

    12 NİSAN

    12 NİSAN
    Hellboy

  • 9

    Şipşak Aile

  • 10

    After

  • 11

    Aşgar Cin Vadisi

  • 12

    Çınar

  • 13

    Büyük Macera

  • 14

    The Golden Glove

  • 15

    Kardeşler

  • 16

    Mazlum Kuzey & Kuddusi 2

  • 17

    Kapı
  • 18

    19 NİSAN

    19 NİSAN
    Iron Sky: The Coming Race

  • 19

    Lanetli Gözyaşları

  • 20

    Greta

  • 21

    Hello Kitty

  • 22

    Saf
    orld
  • 23

    Meteler

  • 24

    Kuklalı Köşk: Hırsız Var

  • 25

    Arctic

  • 26

    O İş Bende

  • 27

    Destroyer

  • 28

    Hayatta Olmaz

  • 29

    Marnies W
  • 30

    26 NİSAN

    26 NİSAN
    Avengers: Endgame

  • 31

    Ben is Back

  • 32

    Çifte Hayat

  • 33

    Lanetli Kapı



  • 34

    Hasbihal

  • 35

    Nebula

  • 36

    Seninle Başım Dertte



  • 37

    SIFIR: Etkisiz Eleman



  • 38

    Corgi
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