Geçen hafta sonu hasılat bazında Box Office Türkiye'ye lider giren fakat seyirci bazında Âkif'in gerisinde kalan Ölmek İçin Zaman Yok (No Time to Die), ikinci hafta sonunda 44 bin 914 seyirci tarafından izlenerek bu kez her iki kategoride de birinci basamağın sahibi oldu. Film , on günde toplam 139 bin 756 seyirci tarafından izlendi.