No Time To Die tüm zamanların en pahalı James Bond filmi oldu

ntv.com.tr 16.05.2020 - 14:49
Yeni James Bond filmi No Time To Die (Ölmeye Zaman Yok), tüm zamanların en pahalı Bond filmi oldu. Daniel Craig'in James Bond’u canlandırdığı film, yapım şirketine 200 milyon sterline mal oldu. Daha önce çekilen en pahalı Bond filmleri 182 milyon sterline mal olan Spectre ile 138 milyon sterline mal olan Skyfall idi.
The Sun gazetesi, 200 milyon sterline çekilen filmin maliyetinin 47 milyon sterlin daha pahalı olabilecekken İngiltere merkezli stüdyolarda film yapımını teşvik etmeyi amaçlayan bir vergi planı sayesinde maliyetin daha az olduğunu yazdı.
200 milyonluk maliyet, No Time to Die’ın, ilk James Bond filmi olan Sean Connery'nin başrolde yer aldığı Dr. No’nun 250 katı pahalı olduğu anlamına geliyor. Dr. No, 1962 yılında 800 bin sterline çekilmişti.
Bu filmde son kez James Bond’u canlandıran Daniel Craig, daha önce Skyfall, Casino Royale, Quantum Of Solace ve Spectre filmlerinde rol almıştı.
Nisan ayında gösterime girmesi planlanan film, corona virüs salgını nedeniyle kasım ayına ertelendi.
163 dakikalık süresiyle bugüne kadarki en uzun Bond filmi olan No Time to Die, Jamaika’da sakin bir hayat süren James Bond’un huzurlu yaşamının bozulmasıyla gelişen olayları konu alıyor.
Kaçırılan bir bilim insanını kurtarmaya çalışan Bond'un, oldukça tehlikeli yeni bir teknolojiye sahip olan gizemli bir suçluyla mücadelesini anlatan filmin oyuncu kadrosu da yıldızlardan oluşuyor. Craig ile beraber Spectre‘da rol alan Seydoux ve Christoph Waltz'ın yanı sıra Bohemian Rhapsody ile Oscar kazanan Rami Malek, yeni kötü karakteri olarak hikayede yer alıyor.