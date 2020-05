No Time To Die tüm zamanların en pahalı James Bond filmi oldu

Yeni James Bond filmi No Time To Die (Ölmeye Zaman Yok), tüm zamanların en pahalı Bond filmi oldu. Daniel Craig'in James Bond’u canlandırdığı film, yapım şirketine 200 milyon sterline mal oldu. Daha önce çekilen en pahalı Bond filmleri 182 milyon sterline mal olan Spectre ile 138 milyon sterline mal olan Skyfall idi.