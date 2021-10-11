No Time to Die, Venom'u tahtından indirdi (8-10 Ekim 2021 ABD Box Office)
Daniel Craig'in beşinci ve son kez James Bond'u canlandırdığı 25'inci 007 filmi No Time to Die, (Ölmek İçin Zaman Yok) vizyona girdiği hafta gişenin zirvesine yerleşti. İngiltere’de 30 Eylül'de Türkiye'de ise 1 Ekim'de vizyona giren film, ABD’de izleyicisiyle buluştuğu hafta sonu Tom Hardy'li Venom 2: Let There Be Carnage'ı tahtından etti. ABD'de 56 milyon dolar dünyada ise 313 milyon dolara rakamına ulaşan filmin; Çin'de vizyona girmesiyle bütçesini karşılaması için gerekli olan 800 milyon dolar barajına ulaşması bekleniyor. İşte 8-10 Ekim 2021 ABD Box Office rakamları...
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