No Time to Die, Venom'u tahtından indirdi (8-10 Ekim 2021 ABD Box Office)

Daniel Craig'in beşinci ve son kez James Bond'u canlandırdığı 25'inci 007 filmi No Time to Die, (Ölmek İçin Zaman Yok) vizyona girdiği hafta nin zirvesine yerleşti. İngiltere’de 30 Eylül'de Türkiye'de ise 1 Ekim'de vizyona giren film, ABD’de izleyicisiyle buluştuğu hafta sonu Tom Hardy'li Venom 2: Let There Be Carnage'ı tahtından etti. ABD'de 56 milyon dolar dünyada ise 313 milyon dolara rakamına ulaşan filmin; Çin'de vizyona girmesiyle bütçesini karşılaması için gerekli olan 800 milyon dolar barajına ulaşması bekleniyor. İşte 8-10 Ekim 2021 ABD Box Office rakamları...

Haberler 11.10.2021 - 10:08

No Time to Die, Venom'u tahtından indirdi (8-10 Ekim 2021 ABD Box Office) - 1
Jungle Cruise 214  bin dolar
No Time to Die, Venom'u tahtından indirdi (8-10 Ekim 2021 ABD Box Office) - 2
Candyman 700 bin dolar
No Time to Die, Venom'u tahtından indirdi (8-10 Ekim 2021 ABD Box Office) - 3
Dear Evan Hansen 1 milyon dolar
No Time to Die, Venom'u tahtından indirdi (8-10 Ekim 2021 ABD Box Office) - 4
Lamb 1 milyon dolar
No Time to Die, Venom'u tahtından indirdi (8-10 Ekim 2021 ABD Box Office) - 5
Free Guy 1.3 milyon dolar
No Time to Die, Venom'u tahtından indirdi (8-10 Ekim 2021 ABD Box Office) - 6
The Many Saints of Newark 1,4 milyon dolar
No Time to Die, Venom'u tahtından indirdi (8-10 Ekim 2021 ABD Box Office) - 7
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 4.2 milyon dolar
No Time to Die, Venom'u tahtından indirdi (8-10 Ekim 2021 ABD Box Office) - 8
The Addams Family 2 10 milyon dolar
No Time to Die, Venom'u tahtından indirdi (8-10 Ekim 2021 ABD Box Office) - 9
Venom: Let There Be Carnage 32 milyon dolar
No Time to Die, Venom'u tahtından indirdi (8-10 Ekim 2021 ABD Box Office) - 10

No Time to Die 56 milyon dolar

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