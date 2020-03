No Time To Die'a Corona virüs ertelemesi gelebilir

Ünlü yönetmen Wong Kar-Wai tarafından, Jin Yucheng’in 2012'de yayımlanan aynı isimli romanından sinemaya uyarlanacak Blossoms filminin çekimleri de corona virüs engeline takıldı. In the Mood for Love ve 2046 ile tematik bağı olduğunu açıklanan ve dört yıl boyunca senaryo çalışması yapılan filmin çekimleri askıya alındı.