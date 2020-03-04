No Time To Die'a Corona virüs ertelemesi gelebilir

Çin'de başlayan ve hızla yayılan Corona virüs can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 91 bini geçti, 3 bini aşkın kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Hal böyle olunca salgın sinema ve eğlence dünyasını da etkisi altına aldı. Çekimleri durdurulan Görevimiz Tehlike 7, Blossoms ve Red Notice'den sonra Çin galası iptal edilen No Time To Die'ın (Ölmeye Zaman Yok) vizyon tarihinin değiştirilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

04.03.2020 - 09:18 | Son Güncelleme : 04.03.2020 - 09:21

Dünyayı paniğe sürükleyen koronavirüs, Daniel Craig'in son kez James Bond olarak seyirci karşısına çıkacağı 25. James Bond filminin gösterim tarihini etkileyeceğe benziyor.

Daha önce Çin galası iptal edilen No Time To Die (Ölmeye Zaman Yok) adlı filmin ülkelere göre mart sonu ile nisan başında gösterime girmesi planlanıyordu. Bond hayranlarının kurduğu internet sitesinde, yapımcılara açık mektup yayınlandı. 

Mektupta, filmin hayranlarının koronavirüs korkusuyla sinemaya gidemeyecekleri belirtilerek "Gösterim tarihini erteleyin" deniyordu. Yapımcılar henüz mektuba yanıt vermedi.

İşte No Time To Die gibi Corona virüs'ten etkilenen sinema ve kültür sanat etkinlikleri... 

No Time to Die fragmanı (Tıkla izle) 

Tom Cruise'lu Görevimiz Tehlike 7 filminin çekimleri Corona virüs nedeniyle durduruldu.

Dwayne Johnson'ın hayranlarının karşısına çıkacağı yeni filmi Red Notice Corona virüsten etkilendi. Çekimleri durdurulan proje için yeni lokasyon aranıyor.

Ünlü yönetmen Wong Kar-Wai tarafından, Jin Yucheng’in 2012'de yayımlanan aynı isimli romanından sinemaya uyarlanacak Blossoms filminin çekimleri de corona virüs engeline takıldı. In the Mood for Love ve 2046 ile tematik bağı olduğunu açıklanan ve dört yıl boyunca senaryo çalışması yapılan filmin çekimleri askıya alındı.

Venedik Karnavalı, Louvre Müzesi ve Armani defilesi eğlence dünyasında Corona virüs'ten nasibini alan etkinlikler olarak dikkat çekti. 

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