No Time To Die'a Corona virüs ertelemesi gelebilir

04.03.2020 - 09:18 | Son Güncelleme : 04.03.2020 - 09:21
Dünyayı paniğe sürükleyen koronavirüs, Daniel Craig'in son kez James Bond olarak seyirci karşısına çıkacağı 25. James Bond filminin gösterim tarihini etkileyeceğe benziyor.
Daha önce Çin galası iptal edilen No Time To Die (Ölmeye Zaman Yok) adlı filmin ülkelere göre mart sonu ile nisan başında gösterime girmesi planlanıyordu. Bond hayranlarının kurduğu internet sitesinde, yapımcılara açık mektup yayınlandı.
İşte No Time To Die gibi Corona virüs'ten etkilenen sinema ve kültür sanat etkinlikleri...
Tom Cruise'lu Görevimiz Tehlike 7 filminin çekimleri Corona virüs nedeniyle durduruldu.
Dwayne Johnson'ın hayranlarının karşısına çıkacağı yeni filmi Red Notice Corona virüsten etkilendi. Çekimleri durdurulan proje için yeni lokasyon aranıyor.
Venedik Karnavalı, Louvre Müzesi ve Armani defilesi eğlence dünyasında Corona virüs'ten nasibini alan etkinlikler olarak dikkat çekti.