No Time To Die'ın vizyon tarihi Corona virüs nedeniyle değiştirildi (Tüm filmleri etkileyebilir)

Hızla yayılmaya devam eden Corona virüs'ün etkileri sinemada da her geçen gün artıyor. Daniel Craig’in son kez James Bond’a hayat verdiği No Time to Die’ın (Ölmeye Zaman Yok) ertelenmesi için başlatılan imza kampanyası işe yaradı. 3 Nisan 2020'de seyirciyle buluşacak filmin vizyon tarihi değiştirildi. Bu kararın ardından gözler Black Widow ve Mulan gibi büyük bütçeli filmlerin vizyon tarihine çevrildi. Zincirleme etkinin kasım filmlerinin tarihini bile değiştirme ihtimali gündeme geldi.

05.03.2020 - 08:03

GİŞE RAKAMLARI ETKİLENDİ

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 3 bin 200'den fazla insanın hayatına mal olan yeni tip corona virüs (COVID-19) bugüne kadar 65’ten fazla ülkede etkisi hissettirdi. Virüsün yayılması için alınan önlemlere toplu etkinliklerin iptal edilmesi de eklendi. Kimi ülkelerde futbol maçları ve defileler seyircisiz yapıldı kimilerinde ise festivaller iptal edildi. Elbette sinema sektörü de salgından nasibini aldı. Görevimiz Tehlike 7, Blossoms ve Red Notice çekimlerini erteledi, 25’inci kez izleyeceğimiz James Bond, Çin galasını iptal etti. İnsanların sinema salonu gibi kapalı alanlarda uzun süre vakit geçirmek istememesi gişe rakamlarını da ciddi şekilde etkiledi. Corona virüsünün neden olduğu bu izleyici düşüşünün filmlerinin gişedeki performansını etkilemesini istemeyen stüdyolar ise önemli filmlerini erteleme ihtimalini değerlendirmeye aldı.
İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI
Daniel Craig’in 5. ve son kez 007 rolüyle seyirci karşısına çıkacağı James Bond filminin hayranları
korona virüs korkusuyla sinemaya gidemeyecekleri belirtilerek imza kampanyası başlattı ve No Time To Die'ın (Ölmeye Zaman Yok) vizyon tarihinin değiştirilmesini istedi.
VİZYON TARİHİ DEĞİŞTİ
Corona virüsünün filmin gişedeki performansına zarar vermesinden endişe duyan MGM, Universal ve Eon Productions, ABD’de 10 Nisan’da seyirciyle buluşacak filmin vizyon tarihini değiştirdi. e getirdi.
No Time To Die'ın (Ölmeye Zaman Yok) ABD’deki yeni vizyon tarihi 25 Kasım olarak açıklandı.
James Bond filmi için alınan bu kararın aynı dönemde vizyona girecek Black Widow ve Mulan gibi büyük bütçeli filmleri etkileyip etkilemeyeceği sorusunu gündeme geldi.

Öte yandan Corona virüsü nedeniyle No Time to Die’ın kasım ayına ertelenmiş olmasının zincirleme etki yaratıp, aynı dönemde vizyona girmesi beklenen bazı filmlerin ertelenmesine neden olabileceği ihtimali tartışılıyor.
No Time to Die fragmanı (Tıkla izle)

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