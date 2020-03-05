No Time To Die'ın vizyon tarihi Corona virüs nedeniyle değiştirildi (Tüm filmleri etkileyebilir)

GİŞE RAKAMLARI ETKİLENDİ
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 3 bin 200'den fazla insanın hayatına mal olan yeni tip corona virüs
(COVID-19) bugüne kadar 65’ten fazla ülkede etkisi hissettirdi. Virüsün yayılması için alınan önlemlere toplu etkinliklerin iptal edilmesi de eklendi. Kimi ülkelerde futbol maçları ve defileler seyircisiz yapıldı kimilerinde ise festivaller iptal edildi. Elbette sinema sektörü de salgından nasibini aldı. Görevimiz Tehlike 7, Blossoms ve Red Notice çekimlerini erteledi, 25’inci kez izleyeceğimiz James Bond,
Çin galasını iptal etti. İnsanların sinema salonu gibi kapalı alanlarda uzun süre vakit geçirmek istememesi gişe rakamlarını da ciddi şekilde etkiledi. Corona virüsünün neden olduğu bu izleyici düşüşünün filmlerinin gişedeki performansını etkilemesini istemeyen stüdyolar ise önemli filmlerini erteleme ihtimalini değerlendirmeye aldı.