Norm Ender’in Mekanın Sahibi şarkısı Spotify’dan çıkarıldı

Şarkının Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway'in Work My Move adlı parçasına benzediği iddiaları üzerine, Twitter hesabından bir açıklama yapan Norm Ender, "Loop: Müzik yaparken kullanılan yardımcı ses döngüleridir. Üretim amaçları şarkılarda kullanılmaktır. Aranjörler çok iyi bilir ve kullanır. Sizin bilmiyor oluşunuzdan yararlanmaya çalışan bebelerin kurbanı olmayın! Aynı kumaşla farklı elbiseler yapan terziler gibi, dikiyoruz" ifadesini kullanmıştı.