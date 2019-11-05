Norm Ender’in Mekanın Sahibi şarkısı Spotify’dan çıkarıldı

05.11.2019 - 11:13
'Yeni jenerasyon' rap şarkıcılarına göndermede bulunduğu Mekanın Sahibi isimli şarkısının çalıntı olduğu iddiasının ardından Spotify, Norm Ender’in milyonlarca kez dinlenen şarkısını listeden kaldırdı.
Norm Ender’in Mekanın Sahibi isimli şarkısı ile Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından ocak ayında piyasaya sürülen Work My Move adlı parçadaki benzerlik dikkat çekmişti.
Öte yandan Mekanın Sahibi klibi, Norm Ender'in, Türkiye'deki temsilcilerini eleştirdiği rap tarzını icra eden ABD'li şarkıcı Travis Scott'ın Beibs in the Trap klibiyle de büyük benzerlik gösterdiği gerekçesiyle eleştirilmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Spotify'dan şarkının kalktığı görüldü.
Mekanın Sahibi adlı şarkı, Youtube'da bugüne dek 120 milyondan fazla izlendi.
Şarkının Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway'in Work My Move adlı parçasına benzediği iddiaları üzerine, Twitter hesabından bir açıklama yapan Norm Ender, "Loop: Müzik yaparken kullanılan yardımcı ses döngüleridir. Üretim amaçları şarkılarda kullanılmaktır. Aranjörler çok iyi bilir ve kullanır. Sizin bilmiyor oluşunuzdan yararlanmaya çalışan bebelerin kurbanı olmayın! Aynı kumaşla farklı elbiseler yapan terziler gibi, dikiyoruz" ifadesini kullanmıştı.