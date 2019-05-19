Notre Dame için absürd restorasyon önerileri
ntv.com.tr
Paris’in simgelerinden Notre Dame Katedrali, 17 Nisan’daki yangında büyük oranda kül olmasının ardından, konuşulmaya devam ediyor. Restorasyon çalışmaları için bir tasarım yarışması düzenleneceğinin açıklanmasından bu yana pek çok kişi sosyal medyada fikirlerini paylaşmaya başladı. Bazı fikirlerin absürdlüğü dikkat çekti. İşte Notre Dame için en tuhaf tasarım önerileri...
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1Yüzme havuzu
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2Açık otopark
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3Teras
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4Şeffaf kubbe
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5McDonald's
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6Altın kule
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7Notre Dame sirki
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8Soyut kule
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9Louis Vuitton Notre Dame