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Notre Dame için absürd restorasyon önerileri

ntv.com.tr

Paris’in simgelerinden Notre Dame Katedrali, 17 Nisan’daki yangında büyük oranda kül olmasının ardından, konuşulmaya devam ediyor. Restorasyon çalışmaları için bir tasarım yarışması düzenleneceğinin açıklanmasından bu yana pek çok kişi sosyal medyada fikirlerini paylaşmaya başladı. Bazı fikirlerin absürdlüğü dikkat çekti. İşte Notre Dame için en tuhaf tasarım önerileri...

  • 1

    Yüzme havuzu
  • 2

    Açık otopark
  • 3

    Teras
  • 4

    Şeffaf kubbe
  • 5

    McDonald's
  • 6

    Altın kule
  • 7

    Notre Dame sirki
  • 8

    Soyut kule
  • 9

    Louis Vuitton Notre Dame
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