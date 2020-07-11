Notre Dame Katedrali için karar verildi

Fransa'nın sembolü olarak gösterilen ve savaşlara rağmen ayakta kalan dünyaca ünlü 857 yıllık Fransa'nın sembolü Notre Dame'ın orijinal mimarisine sadık kalınarak restore edilmesine karar verildi.

Abone ol Paylaş







11.07.2020 - 13:58

Yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali'nin çatışında yüzme havuzu veya organik bahçe olmayacak. Aslına uygun olarak restore edilecek.







Geçen yılki yangında büyük hasar gören Notre Dame'ın çatısı ve çan kulesinin orijinal mimariye sadık kalınarak restore edilmesi kararlaştırıldı.







Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta katedralin modern mimariyle restore edilmesi önerisi getirmişti. Bu önerinin ardından dünyanın dört bir yanından gelen modern hatta fütürist planlar dikkat çekmişti.







Gotik katedralin çatısına yüzme havuzu yapılması hatta organik bahçe kurulması da öneriler arasındaydı.







Macron, mimarlar ve restorasyon projesinin yetkililerinden oluşan komisyon, katedralin orjinaline sadık kalınarak yeniden inşaa edilmesine karar verdi.







Çatı ve çan kulesinin inşaasında yine kurşun kullanılacak. Geçen yılki yangında çan kulesi ve çatıdaki yüzlerce ton kurşun eriyerek etrafa yayılmış ve çevre kirliliğine yol açmıştı. Kurşun katedralin çevresindeki alandan uzun ve zorlu bir çalışmayla temizlenmişti.







12 yüzyılda inşaa edilen katedralin restorasyon çalışmalarının gelecek yıl başlaması planlanıyor. Çalışmaların Fransa'nan ev sahipliği yapacağı 2024 olimpiyat oyunlarından önce tamamlanması hedefleniyor.