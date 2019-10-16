Notre Dame Katedrali'nde son durum

Fransa’nın Kültür Bakanı Franck Riester, yangında zarar gören Notre Dame Katedrali’nin önümüzdeki haftalarda restorasyonunun tamamlanacağını söyledi.
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Fransa’nın başkenti Paris’in simge yapılarından olan ve 15 Nisan’da çıkan yangında hasar gören Notre Dame Katedrali için altı aydır yenileme çalışmaları sürüyor.
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Fransa’nın Kültür Bakanı Franck Riester katedralin yenilenmesi için çalışmaların hızlandırıldığını belirtti.
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Bakan, binanın sağlamlığını değerlendirmek için yapılan paralel çalışma ile birlikte koruma çalışmalarının birkaç ay daha süreceğini söyledi.
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Riester, Fransız hükümetinin, katedralin çatısından eriyen kurşun maddesinin potansiyel zararlı etkilerini tanımakta yavaş olduğu iddiasını reddetti.
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Bakan, sağlık yetkililerinin Notre Dame çevresindeki bölgeden düzenli olarak numune aldıklarını söyledi.
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İşte Notre Dame Katedrali'ndeki çalışmalardan son fotoğraflar...
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