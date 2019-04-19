Notre Dame’daki eserlerin yüzde 90’ı kurtarıldı

1 Fransa’nın başkenti Paris’in tarihi sembollerinden Notre Dame katedralinde bulunan sanat eserleri ile Hristiyan inancına göre kutsal sayılan emanetlerin yüzde 90’ının yangından kurtarıldığı açıklandı.







2 Notre Dame’ı sigortalayan şirket adına hasar tespit çalışmalarında bulunan uzman Michel Honore, yangının ilk fark edildiği anda yürütülen son derece dakik tahliye çalışmaları sayesinde eserlerin büyük oranda zarar görmeden kurtarıldığını belirtti.







3 Honore eserlerin tahliyesiyle ilgili olarak, "Plan kusursuz bir biçimde yapıldı ve bu yüzden kayıplar korkulacak düzeyde olmadı" dedi.







4 Notre Dame katedralinin hazinesi bin ila bin 200 arası eserden oluşuyor. Bunlar, değerli kaseler, tarihi ruhban kıyafetleri, büyük ebatlı tablolar vs. gibi çok sayıda farklı parçadan oluşuyor. Yangın sırasında oluşturulan insan zinciri ile bu eserlerin büyük bir bölümü kurtarılabilmişti.







5 Honore ayrıca, katedraldeki büyük ebatlı tabloların büyük çoğunluğunun yangını zarar görmeden atlattığını ancak yine de restoratörlerin bu eserleri tek tek inceleyerek, yangını söndürmek için kullanılan su ile is ve dumandan zarar görüp görmediklerine bakacağını söyledi. Yangından kurtarılan ve geçici olarak Paris belediye binasına götürülen eserlerin yakın zamanda Louvre Müzesi’ne taşınmaları bekleniyor.





