Notre Dame'ın yangın sonrası yeniden inşası başladı

15 Nisan’da çıkan ve 8,5 saat süren yangında büyük oranda hasar gören Paris’teki tarihi yapı Notre Dame Katedrali’nin yeniden inşa çalışması başladı. İşte Notre Dame’ın yeniden yapım görüntüleri...
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Paris’teki tarihi yapı Notre Dame Katedrali, 15 Nisan’da çıkan ve 8,5 saat süren yangında büyük oranda hasar görmüştü.
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Katedralin çatısının tamamı çıkan yangın sonucu çökmştü.
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Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yürütülen yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarılmıştı.
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Yangın sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Notre Dame'ı daha güzel şekilde yeniden inşa edeceğiz. Bunun 5 yılda tamamlanmasını istiyorum" demişti.
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Bugünlerde Notre Dame Katedrali yeniden inşa ediliyor.
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İşte yapımına 1163'te başlanan ve 1345'te tamamlanan tarihi yapının yeniden inşa sürecinden yansıyanlar...
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