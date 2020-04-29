Nurgül Yeşilçay: Yeniden Emile Zola'ya düştüm (Corona günlerinde ünlülerden kitap paylaşımları)

Sedef Avcı

"Eee daha daha nasılsınız bakalım?

Neler yapıyorsunuz evde?

Neler okuyorsunuz söyleyin bakalım!

Ben kendimi anca kitaplara verebildim.

Evde koşuşturma bitmiyor bir türlü.

İyice alıştık bu sisteme.

Ama bir an önce son bulmasını da istiyoruz tabi.

Bugünlük böyle...



Kitap:Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerine

Yazar:Olga Tokarczuk"