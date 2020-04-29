Nurgül Yeşilçay: Yeniden Emile Zola'ya düştüm (Corona günlerinde ünlülerden kitap paylaşımları)

Corona günlerindeki önlemler kapsamında evlerine kapanan ünlü isimler #evdekal akımının ardından #evdekalkitapoku akımına katıldı. Birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından arkadaşlarını ekleyerek paylaşımlarda bulundu. Son olarak ise bu kervana oyuncu Nurgül Yeşilçay katıldı. İşte ünlü isimlerden sosyal izolasyonda kitap önerileri...

Nurgül Yeşilçay:

Tanıyanlar bilir! Heyecanla bir şey okuyorsam rahat rahat oturup okuyamıyorum! Rahatsız bir yere “tünemem” gerekiyor. Bu dönemde de yine yeniden Emile Zola' ya düştüm! Aşk, ihtiras, gözyaşı, kirli aşk üçgenlerinin en edebi hali. Sarsarcasına tavsiye ederim!!!

Hande Soral

Lucky - Sezgin Kaymaz
Ezgi Eyüboğlu

Hayatım: Bir Taşralının Hikâyesi - Anton Çehov


Marion Cotillard

Le Pouvoir du Moment Présent-Eckhart Tolle


Irina Shayk

Putin - Leonid Mlechin

Emma Roberts


Sedef Avcı

"Eee daha daha nasılsınız bakalım?
Neler yapıyorsunuz evde?
Neler okuyorsunuz söyleyin bakalım!
Ben kendimi anca kitaplara verebildim.
Evde koşuşturma bitmiyor bir türlü.
İyice alıştık bu sisteme.
Ama bir an önce son bulmasını da istiyoruz tabi.
Bugünlük böyle...

Kitap:Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerine
Yazar:Olga Tokarczuk"

Çiğdem Batur

Uyanış-Mark Nepo
Sevda Sözleri-Cemal Süreya
Kardeşimin Hikayesi-Zülfü Livaneli
Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı-Mark Manson
Su Kanunu-Mustafa Kaya
Semerkant-Amin Maalouf
Eski Sevgililer Oteli-Aret Vartanyan
Dünün Dünyası-Stefan Zweig
99 Yazı-Arzum Uzun
Kördüğüm-Ayşe Kulin


Nazan Öncel

Körlük-Jose Saramago


Emily Ratajkowski

White Girl-Hilton Als



Hande Erçel

Yabancı-Albert camus
Buğra Gülsoy

Soluk Mavi Nokta-Carl Sagan



Tülin Özen

Kübra-Afşin Kum


Serhat Teoman

Ölüler Diyari-Jean-Christophe Grangé


Özge Özacar

Aşındırma Denemeleri-Ulus Baker

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