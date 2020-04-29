Nurgül Yeşilçay: Yeniden Emile Zola'ya düştüm (Corona günlerinde ünlülerden kitap paylaşımları)

Nurgül Yeşilçay:
Tanıyanlar bilir! Heyecanla bir şey okuyorsam rahat rahat oturup okuyamıyorum! Rahatsız bir yere “tünemem” gerekiyor. Bu dönemde de yine yeniden Emile Zola' ya düştüm! Aşk, ihtiras, gözyaşı, kirli aşk üçgenlerinin en edebi hali. Sarsarcasına tavsiye ederim!!!
Irina Shayk
Putin - Leonid Mlechin
Sedef Avcı
"Eee daha daha nasılsınız bakalım?
Neler yapıyorsunuz evde?
Neler okuyorsunuz söyleyin bakalım!
Ben kendimi anca kitaplara verebildim.
Evde koşuşturma bitmiyor bir türlü.
İyice alıştık bu sisteme.
Ama bir an önce son bulmasını da istiyoruz tabi.
Bugünlük böyle...
Kitap:Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerine
Yazar:Olga Tokarczuk"