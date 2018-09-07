NTV

Nurhan Damcıoğlu ve Huysuz Virjin'in öcüsü olduğu dans türünün ismini biliyor musunuz? (Hadi İpucu)

maximusic.com.tr

Hadi Bilgi Yarışması’nın Nurhan Damcıoğlu’nun dans türü sorusu ve ipucu en çok arananlar listesine girdi. Peki siz genel kültürünüze ve bilginize güveniyor musunuz? İşte Turkcell'in yayınladığı yarışmada çıkan sorularda bazıları...

  • 1

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Nurhan Damcıoğlu ve Huysuz Virjin'in öcüsü olduğu dans türünün ismini biliyor musunuz?
  • 2

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    FIFA’ya göre futbolun doğduğu ülke hangisidir?
    İngiltere
    Brezilya
    Çin

  • 3

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Çin
  • 4

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları

    Demir Adam filminin yapımcısına göre, Demir Adam karakterinin yaratılması için kimden ilham alınmıştır?


    Bill Gates
    Steve Jobs
    Elon Musk


  • 5

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Elon Musk
  • 6

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Yüzü çok güzel olan kadınlar için yapılan benzetme hangisidir?
    Ayın biri gibi
    Ayın beşi gibi
    Ayın ondördü gibi


  • 7

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Ayın ondördü gibi
  • 8

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    NBA tarihinin en skorer oyuncusu kimdir?
    Kerim Abdül Cabbar
    Michael Jordan
    Wilt Chamberlain
  • 9

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Kerim Abdül Cabbar
  • 10

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Yerleşim yerleri içinde otomobiller için hız limiti saatte kaç kilometredir?
    50
    60
    70

  • 11

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    50
  • 12

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Hollywood tabelası 1923 yılında hangi sektörün tanıtımı için dikilmiştir? Turizm
    Sinema
    Emlâk

  • 13

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Emlâk
  • 14

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları

    "Yalnızlık Bakanlığı" geçtiğimizde günlerde hangi ülkede kurulmuştur?

    İsveç
    İngiltere
    Rusya

  • 15

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    İngiltere
  • 16

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları

    Hababam Sınıfı film serisinde sadece iki filmle diğerlerinden daha az filmde oynayan oyuncu hangisidir?

    Tarık Akan
    Halit Akçatepe
    Kemal Sunal

  • 17

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Tarık Akan
  • 18

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    George Orwell'in "Bin Dokuz Yüz Seksen Dört" romanındaki baş kararakter hangisidir?
    Winston Smith
    Raistlin Majere
    Holden Caufield
  • 19

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Winston Smith
  • 20

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Bovling oyununda bir oyuncunun alabileceği en yüksek puan kaçtır?
    200
    250
    300
  • 21

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    300
  • 22

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    2005 yılında doğan oğluna Süpermen'in gerçek ismi olan Kal-el ismini veren ünlü oyuncu hangisidir?
    Kevin Costner
    Brad Pitt
    Nicolas Cage
  • 23

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Nicolas Cage
  • 24

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Evrende görebildiğimiz en uzak gök cisimleri hangileridir?
    Süpernova
    Nötron yıldızı
    Kuasar

  • 25

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Kuasar
  • 26

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Atatürk'ün okulda alıştığını söylediği ve çok sevdiği yemek hangisidir?

    Kuru fasulye ve pilav
    Makarna ve dolma
    Patates ve köfte
  • 27

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Kuru fasulye ve pilav
  • 28

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    "Seni seviyorum" anlamında "segenigi segevigiyogorugum" diyen biri hangi dili kullanıyordur?
    Kuş dili
    Plaza dili
    İşaret dili

  • 29

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Kuş dili
  • 30

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları

    Bir zarın kaç köşesi vardır?

    4

    6

  • 31

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    8
  • 32

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Olimpiyat bayrağı üzerinde bulunan iç içe geçmiş 5 renkli halka hangilerini temsil eder?
    Madalyaları
    Spor dallarını
    Kıtaları
  • 33

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Kıtaları
  • 34

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Süt Kardeşler filminde "Seni hiç sevmedim süt oğlan, babanı da sevmezdim" repliğini söyleyen oyuncu kimdir?
    Kemal Sunal
    Şener Şen
    Halit Akçatepe
  • 35

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları



    Şener Şen

  • 36

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Hamlet oyununda, Hamlet'in elinde tutarak "Olmak ya da olmamak" repliğini söylediği kafatası oyundaki hangi karaktere aittir?
    Horatio
    Yorick
    Ophelia

  • 37

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Yorick
  • 38

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Beşamel sos yapımında hangisi kullanılmaz?
    Un
    Süt
    Şeker
  • 39

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Şeker
  • 40

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunaya ne ad verilir?
    Sarı Ay
    Mavi Ay
    Kızıl Ay

  • 41

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Mavi Ay
  • 42

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Otomobillerde hava yastıklarının şişmesi için kullanılan gaz hangisidir? Hidrojen
    Oksijen
    Nitrojen

  • 43

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Nitrojen
  • 44

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Mesir macunuyla iyileştiği söylenen Ayşe Hafsa Sultan hangi padişahın eşidir?
    Yavuz Sultan Selim
    Kanuni Sultan Süleyman
    II. Mahmud

  • 45

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Yavuz Sultan Selim
  • 46

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Zoraki Kral, Sefiller ve Lanet Takım filmlerinin Oscar ödüllü yönetmeni kimdir?
    Tim Burton
    Christopher Nolan
    Tom Hooper

  • 47

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Tom Hooper
  • 48

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları


    Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkemizi temsil eden ilk sanatçı kimdir?

    Semiha Yankı
    Ajda Pekkan
    Çetin Alp
    A

  • 49

    Hadi Bilgi Yarışması, Hadi Bilgi Yarışması soruları
    Semiha Yankı
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin