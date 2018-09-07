Nurhan Damcıoğlu ve Huysuz Virjin'in öncüsü olduğu dans türünün ismini biliyor musunuz? (Hadi İpucu)

1 Nurhan Damcıoğlu ve Huysuz Virjin'in öncüsü olduğu dans türünün ismini biliyor musunuz?

2 FIFA’ya göre futbolun doğduğu ülke hangisidir?

İngiltere

Brezilya

Çin





3 Çin

4 Demir Adam filminin yapımcısına göre, Demir Adam karakterinin yaratılması için kimden ilham alınmıştır?

Bill Gates

Steve Jobs

Elon Musk







5 Elon Musk

6 Yüzü çok güzel olan kadınlar için yapılan benzetme hangisidir?

Ayın biri gibi

Ayın beşi gibi

Ayın ondördü gibi







7 Ayın ondördü gibi

8 NBA tarihinin en skorer oyuncusu kimdir?

Kerim Abdül Cabbar

Michael Jordan

Wilt Chamberlain

9 Kerim Abdül Cabbar

10 Yerleşim yerleri içinde otomobiller için hız limiti saatte kaç kilometredir?

50

60

70





11 50

12 Hollywood tabelası 1923 yılında hangi sektörün tanıtımı için dikilmiştir? Turizm

Sinema

Emlâk





13 Emlâk

14 "Yalnızlık Bakanlığı" geçtiğimizde günlerde hangi ülkede kurulmuştur? İsveç

İngiltere

Rusya





15 İngiltere

16 Hababam Sınıfı film serisinde sadece iki filmle diğerlerinden daha az filmde oynayan oyuncu hangisidir? Tarık Akan

Halit Akçatepe

Kemal Sunal





17 Tarık Akan

18 George Orwell'in "Bin Dokuz Yüz Seksen Dört" romanındaki baş kararakter hangisidir?

Winston Smith

Raistlin Majere

Holden Caufield

19 Winston Smith

20 Bovling oyununda bir oyuncunun alabileceği en yüksek puan kaçtır?

200

250

300

21 300

22 2005 yılında doğan oğluna Süpermen'in gerçek ismi olan Kal-el ismini veren ünlü oyuncu hangisidir?

Kevin Costner

Brad Pitt

Nicolas Cage

23 Nicolas Cage

24 Evrende görebildiğimiz en uzak gök cisimleri hangileridir?

Süpernova

Nötron yıldızı

Kuasar





25 Kuasar

26 Atatürk'ün okulda alıştığını söylediği ve çok sevdiği yemek hangisidir?



Kuru fasulye ve pilav

Makarna ve dolma

Patates ve köfte

27 Kuru fasulye ve pilav

28 "Seni seviyorum" anlamında "segenigi segevigiyogorugum" diyen biri hangi dili kullanıyordur?

Kuş dili

Plaza dili

İşaret dili





29 Kuş dili

30 Bir zarın kaç köşesi vardır? 4 6 8

31 8

32 Olimpiyat bayrağı üzerinde bulunan iç içe geçmiş 5 renkli halka hangilerini temsil eder?

Madalyaları

Spor dallarını

Kıtaları

33 Kıtaları

34 Süt Kardeşler filminde "Seni hiç sevmedim süt oğlan, babanı da sevmezdim" repliğini söyleyen oyuncu kimdir?

Kemal Sunal

Şener Şen

Halit Akçatepe

35



Şener Şen

36 Hamlet oyununda, Hamlet'in elinde tutarak "Olmak ya da olmamak" repliğini söylediği kafatası oyundaki hangi karaktere aittir?

Horatio

Yorick

Ophelia





37 Yorick

38 Beşamel sos yapımında hangisi kullanılmaz?

Un

Süt

Şeker

39 Şeker

40 Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunaya ne ad verilir?

Sarı Ay

Mavi Ay

Kızıl Ay





41 Mavi Ay

42 Otomobillerde hava yastıklarının şişmesi için kullanılan gaz hangisidir? Hidrojen

Oksijen

Nitrojen





43 Nitrojen

44 Mesir macunuyla iyileştiği söylenen Ayşe Hafsa Sultan hangi padişahın eşidir?

Yavuz Sultan Selim

Kanuni Sultan Süleyman

II. Mahmud





45 Yavuz Sultan Selim

46 Zoraki Kral, Sefiller ve Lanet Takım filmlerinin Oscar ödüllü yönetmeni kimdir?

Tim Burton

Christopher Nolan

Tom Hooper





47 Tom Hooper

48

Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkemizi temsil eden ilk sanatçı kimdir? Semiha Yankı

Ajda Pekkan

Çetin Alp

A