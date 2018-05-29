Nuri Bilge Ceylan filmi Ahlat Ağacı neden izlenmeli? (IMDb notu 9.4)

Nuri Bilge Ceylan’ın Fransız bir gazetecinin ödül almak için herhangi bir baskı hissediyor musunuz sorusuna verdiği cevap ise; “Böyle sorulara ne şekilde cevap verirsem vereyim inandırıcı durmaz ama film yapmaya başladıysanız kendi iradenizin dışındaki şeylere çok kafa takmamayı da öğrenmeniz gerekiyor. Benim yapabileceğim bir şey yok bu konuda. Başkalarının karar vereceği birşey, bu yüzden bu konuyu çok düşündüğümü söyleyemem. Pek inandırıcı olmaz ama gerçek bu” diye cevap verdi.