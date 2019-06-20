Nuri Bilge Ceylan: Marvel filmlerini çocuklarım yüzünden seyretmek zorunda kalıyorum

Dijital çağın sağladığı kolaylıklar neticesinde üç aylık bir prodüksiyon sürecinin kendisi için yeterli olduğunu anlatan Ceylan, “35 mm film çekmek pahalı. Oyuncunun hata yapması halinde bu, prodüksiyona anında 200 dolara mal oluyor. Nostaljiyi, görsellerde eskitilmiş yapıyı ve çizgileri sevmiyorum. Hayatın kendisinde bu görüntüler yok. Benim için ses kalitesi, görsel kaliteden daha önemli” ifadesini kullandı.