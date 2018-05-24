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Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı Türkiye’nin Yabancı Dilde Oscar adayı

ntv.com.tr

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul, Amerika’da yapılacak 91. Akademi Ödülleri (OSCAR) Yabancı Dilde En İyi Film Dalı’nda Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’na başvuran 12 filmin değerlendirildiği Kurul’da yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı Ahlat Ağacı filmi, Türkiye’nin Yabancı Dilde Oscar adayı olarak belirlendi. İşte Ahlat Ağacı ilgili bilinmesi gereken her şey...

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    Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filmi, Türkiye’nin Yabancı Dilde Oscar adayı oldu. İşte film hakkında bilinmesi gerekenler...
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    VİZYONDA

    VİZYONDA

    Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 71. Cannes Film Festivali'nde büyük ses getiren son filmi Ahlat Ağacı, 1 Haziran’da vizyona girdi.

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    CEYLAN'IN DOKUZUNCU FİLMİ

    CEYLAN'IN DOKUZUNCU FİLMİ

    Ahlat Ağacı; Koza (1995), Kasaba (1997), Mayıs Sıkıntısı (1999), Uzak (2002), İklimler (2006), Üç Maymun (2008), Bir Zamanlar Anadolu’da (2011) ve Kış Uykusu (2014) filmlerinden sonra Nuri Bilge Ceylan’ın dokuzuncu filmi olarak seyirciyle buluştu. 

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    FİLMİN KADROSU

    FİLMİN KADROSU

    Doğu Demirkol ve Murat Cemcir'in başrolde yer aldığı filmde, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu da bu isimlere eşlik ediyor.

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    KOMEDYENLER BAŞROLDE

    KOMEDYENLER BAŞROLDE

    Murat Cemcir ile Doğu Demirkol'un rol aldığı Ahlat Ağacı, Ceylan'ın iki komedyene başrol verdiği ilk film olma özelliğini taşıyor.

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    CANNES'DAN ÖDÜL ÇIKMADI

    CANNES'DAN ÖDÜL ÇIKMADI
    71. Cannes Film Festivali’nde yarışan ancak eli boş dönen Ahlat Ağacı, festivaldeki gösteriminden sonra film 15 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Bu yılki Altın Palmiye'nin sahibi Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda'nın yönettiği Manbiki Kazoku filmi oldu. Ceylan, Cannes Film Festivali'ne ilk kez Koza filmiyle 1995'te yarışmacı olarak katılmıştı. Festivalde yarışan filmleri değişik dallarda çok sayıda ödüle layık görülen Ceylan, Kış Uykusu filmiyle 2014'te Altın Palmiye Ödülü’nü kazanmıştı.
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    FİLMİ KISALTMADI

    FİLMİ KISALTMADI

    Film, 3 saat 8 dakika sürüyor. Cannes Film Festivali yönetimi, Nuri Bilge Ceylan’dan festival için kısaltmasını istese de yönetmen bu talebe olumsuz yanıt verdi.

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    SİNEMA YAZARINDAN 5 YILDIZ

    SİNEMA YAZARINDAN 5 YILDIZ

    Dünyanın önde gelen sinema yazarlarından Peter Bradshaw, Cannes prömiyeri sonrası The Guardian’daki köşesinde Ahlat Ağacı’na 5 yıldız verdi.

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    FİLMİN İLHAM KAYNAĞI

    FİLMİN İLHAM KAYNAĞI

    Ceylan, Cannes Film Festivali’nde kendisine yöneltilen Ahlat Ağacı filminin hikayesi hakkındaki soruya, "Doğduğum şehirde bir babayla, öğretmen bir baba ile karşılaştım. Bu tanışma beni çok etkiledi" şeklinde yanıt verdi.

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    FİLMİN KONUSU

    FİLMİN KONUSU

    Ahlat Ağacı, bu tanışmanın etkisiyle, uzun yılların ardından köyüne dönen bir yazarın babasının borçları altında ezilmesini konu edinerek, baba-oğul ve aile ilişkilerine odaklanıyor.

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    SENARYO EKİBİ

    SENARYO EKİBİ

    Filmin senaryosunu Nuri Bilge Ceylan ile birlikte eşi Ebru Ceylan ve Akın Aksu üstlendi. Senaryo, dokuz aydan uzun bir sürede tamamlandı.

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    GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

    GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

    Filmin görüntü yönetmenliğini, Ceylan'ın pek çok filminde birlikte çalıştığı Gökhan Tiryaki üstlendi.

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    HİKAYE ÇANAKKALE'DEN

    HİKAYE ÇANAKKALE'DEN

    Nur Bilge Ceylan, Kış Uykusu filminin çekimlerinden sonra başka bir proje için o sıralarda bulunduğu, çocukluk yıllarının geçtiği Çanakkale’yi ziyaret ederken orada kendisinin deyimiyle ‘açık görüşlü ancak insanlar tarafından değer görmeyen’ bir akrabasıyla karşılaştıklarını ve Çanakkale'den dönerken bu adamı bir filme konu etmeyi akıllarına koyduklarını belirtti.

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    KÜLTÜR BAKANLIĞI'NDAN DESTEK

    KÜLTÜR BAKANLIĞI'NDAN DESTEK

    Türkiye, Fransa, Almanya ve Bulgaristan ortak yapımı Filme Arte France Cinema kurumu tarafından mali destek verildi. Ayrıca filme Kültür Bakanlığı da iki milyon lira değerinde destek verdi. Geçtiğimiz yıl Sinema Genel Müdürlüğü Destekleme Kurulu 30 projeye toplam 25 milyon 600 bin TL destek verildiğini açıkladı. En büyük destek alan yapım iki milyon lira Ahlat Ağacı oldu.

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    "AĞAÇ OYNA DESE OYNARIM"

    "AĞAÇ OYNA DESE OYNARIM"

    Stand-up gösterileri yaparken Nuri Bilge Ceylan tarafından keşfedilen Doğu Demirkol, Ceylan'ın kendisini Yetenek Sizsiniz yarışmasından büyük hayal kırıklığıyla ayrıldıktan sonra bile derdini anlatmaya çalışması sayesinde Sinan karakteriyle özdeşleştirdiğini ve rol sunma kararını da bu şekilde verdiğini söyledi. Demirkol, galadaki konuşmasında, Ceylan için, “Bana ağaç oyna dese oynarım” dedi.

    AHLAT AĞACI FRAGMANI

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