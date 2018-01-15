Nâzım Hikmet hayata veda edeli bugün 56 yıl oldu
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Nâzım Hikmet hayata veda edeli bugün 56 yıl oldu… Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet 15 Ocak 1902'de doğmuştu. 3 Haziran 1963'te hayatını kaybeden usta şairin mezarı Rusya'da Moskova'daki Novodeviçye Mezarlığı'nda bulunuyor. 1951'de vatandaşlıktan çıkarılan Nazım, 2009 yılında yeniden vatandaş oldu. Peki kimdir Nazım Hikmet? İşte fotoğraflarla ve unutulmaz eserleriyle Nazım Hikmet'in hayatı...
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NAZIM HİKMET'İN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ
Şair Nazım Hikmet’in ölüm yıldönümü..
15 Ocak 1902'de dünyaya gelen usta şair, 3 Haziran 1963'te hayatını kaybetmişti.
Nazım Hikmet, 55 yıldır memleketinden uzakta Rusya’nın başkenti Moskova’da yatıyor.
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NAZIM HİKMET KİMDİR?1902 yılında Selanik’te dünyaya gelen Nazım Hikmet, 1917 yılında Bahriye Mektebi’ne girdi. Ancak rahatsızlığı nedeniyle eğitimini tamamlayamadı. Anadolu’ya geçerek işgale karşı mücadeleye katıldı.
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3Daha sonra Rusya’ya giden Nazım Hikmet, burada çeşitli eğitimler aldıktan sonra tekrar yurda döndü.
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Şiir, roman ve tiyatro eserleri kaleme alan Nazım Hikmet, yazdıkları nedeniyle hayatının 12 yılını cezaevlerinde geçirdi.
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548 yaşında yeniden askerlik yapmaya çağrılan Nazım Hikmet, deniz yoluyla yurtdışına kaçtı.
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6Nazım Hikmet, Rusya’da bulunduğu dönemde kendisine "saman sarısı" ismli şiir yazdıran Vera Tulyakova ile evlendi.
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7Sürgün yıllarında Bulgaristan, Macaristan, Fransa ve Küba’ya ziyaretlerde bulundu. Bu ülkelerde pek çok konferansa katılan Nazım, savaş karşıtı gösterilere de destek verdi.
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Nazım Hikmet, 3 Haziran 1963 yılında hayata gözlerini yumdu. Ünlü şairin mezarı, Moskova’daki Novodeviçi Mezarlığı’nda bulunuyor.
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9Nazım Hikmet, memleket hasretini “Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni
ve de uyarına gelirse, tepemde bir de çınar olursa taş maş da istemez hani...” dizeleriyle dile getirmişti.
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10Kendisinden sonra gelen birçok şair ve yazarı etkileyen Nazım Hikmet’in şiirleri pek çok sanatçı tarafından da bestelendi.
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111951 yılında Türk vatandaşlığından çıkartılan Nazım Hikmet, 2009 yılında yeniden vatandaş oldu.
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Nazım Hikmet, 3 Haziran 1963 yılında hayata gözlerini yumdu. Ünlü şairin mezarı, Moskova’daki Novodeviçi Mezarlığı’nda bulunuyor.
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