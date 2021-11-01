Obama: Jay-Z Amerikan hayalinin vücut bulmuş hali

ABD eski Başkanı Barack Obama, Jay-Z’nin Rock Roll Onur Listesi’ne eklenme töreni sırasında 51 yaşındaki rapçinin Amerikan hayalinin vücut bulmuş hali olduğunu söyledi.

Haberler 01.11.2021 - 13:28

Obama: Jay-Z Amerikan hayalinin vücut bulmuş hali - 1

Rock & Roll Onur Listesi 2020 cumartesi gecesi Cleveland’daki Rocket Mortgage FieldHouse’da güçlü bir kadroyla sahnelere geri döndü. Rapçi Jay-Z, eski Başkan Barack Obama ve komedyen Dave Chappelle'in övgü dolu sözleri eşliğinde listeye girmeyi başardı.

Obama: Jay-Z Amerikan hayalinin vücut bulmuş hali - 2

Jay-Z için düzenlenen törende konuşan eski ABD Başkanı Obama “Bugün Jay-Z, tarihin en ünlü sanatçılarından biri ve Amerikan hayalinin vücut bulmuş hâli. Kendisi gibi genç insanlar için gerçekleştirme şansı yarattığı bir hayal” dedi.

Obama: Jay-Z Amerikan hayalinin vücut bulmuş hali - 3

Gerçek adı Shawn Carter olan Jay-Z, ise bir hip-hop sanatçısı olarak Rock&Roll Onur Listesi’nde yer aldığına inanamadığını söyledi.

Obama: Jay-Z Amerikan hayalinin vücut bulmuş hali - 4

Jay-Z “Bu çok fazla. Bütün bu beyaz insanların önünde beni ağlatmak!” dedi.

Obama: Jay-Z Amerikan hayalinin vücut bulmuş hali - 5

51 yaşındaki şarkıcı törenden sonra tweet atarak duygularını paylaştı: “Herkese teşekkürler, kesinlikle arabada ağlayacağım”

Obama: Jay-Z Amerikan hayalinin vücut bulmuş hali - 6


ABD’nin Cleveland şehrinde bulunan Rock & Roll Onur Listesi Müzesi, müzik endüstrisinde 25 yılını dolduran sanatçıları alıyor.

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