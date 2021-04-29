Ödül kazanan Anthony Hopkins'in Akademi'den veto yediği ortaya çıktı

UZAKTAN KATILMA MERKEZLERİ KURULMUŞTU

Oscar yetkilileri, tören öncesinde, bu yıl martta, etkinliğe katılmak için seyahat edemeyecek adayların Zoom'la katılım seçeneği bulunmayacağını açıklamıştı.

Bu kural daha sonra, bazı adayların uzaktan katılımına imkan sağlamak için Londra ve Paris gibi yerlerde kurulan "merkezlerle" esnetilmişti.

Söz konusu düzenleme sayesinde Florian Zeller, yine The Father filmi için En İyi Uyarlama Senaryo Oscar Ödülü’nü Paris'te alabildi.