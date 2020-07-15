Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan kimdir? (Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri ve ödülleri)

ntv.com.tr 15.07.2020 - 11:48
26 Ocak 1959’da İstanbul Bakırköy’de dünyaya gelen Nuri Bilge Ceylan, ziraat mühendisi olan babasının Çanakkale’ye tayin istemesi sonucu belli bir süre Çanakkale’de kaldı. Daha sonra eğitimine devam edebilmek için tekrar İstanbul’a dönmek zorunda kaldı.
1985 yılında okulundan mezun olan Nuri Bilge, hayatına nasıl yön vermesi gerektiğine Ankara Mamak’ta geçirdiği askerlik döneminde karar verdi.
Yönetmen olmak isteyen Nuri Bilge, Mimar Sinan Üniversitesi Sinema bölümüne girdi fakat hayata bir an önce atılmak amacıyla iki yıl sonra okulu bıraktı. Arkadaşı Mehmet Eryılmaz’ın kısa filminde oyunculuk yaptı ve teknik sürece dahil oldu. Kendini geliştirdikten sonra o filmin çekildiği kamerayı satın aldı.
Çekmiş olduğu Koza adlı kısa filmi Mayıs 1995’de Cannes Film Festivali’nde yarışmaya seçilen ilk Türk kısa filmi oldu. Bu kısa filmin arkasından; Kasaba(1997), Mayıs Sıkıntısı(1999) ve Uzak(2002 ) olmak üzere üç uzun metrajlı film çekti. Yakın çevresini oyuncu olarak kullanan Nuri Bilge, teknik sürecin bütün aşamasında yer aldı.
Filmleri büyük ilgi gören Nuri Bilge, şimdiye kadar 1 kısa metraj ve 8 uzun metraj olmak üzere toplam 9 film çekti. Çekilen bu filmlerde; Nuri Bilge’nin aynı zamanda fotoğraf sanatçısı olma sebebiyle filmlerinde de görüntüye önem verdiğini söylememiz mümkün.
Kış Uykusu filmiyle Nuri Bilge dünya basınında da kendinden söz ettirdi.
Le Figaro (Fransa): “Jüri başkanı Campion’un deyimiyle senaryo bir Çehov hikayesi gibi.”
New York Times (ABD): “Film yaşam ve ölüm üzerine felsefi uzun konuşmalardan oluşuyor.”
AFP (Fransa): “Destansı film 3 saatlik uzunluğuna rağmen seyircileri cezbetti.”
AP (ABD): Çehov’un hikayelerine benzeyen Kış Uykusu, Anadolu’nun geniş bozkırlarında geçen destansı bir film.
Kasaba:
1998/ Berlin Film Festivali/ Caligari Ödülü
1998/ 17.Uluslararası İstanbul Film Festivali/ Fipresci Ödülü
Mayıs Sıkıntısı:
1999/ 21.Siyad Türk Sineması Ödülleri/ En İyi Yönetmen Ödülü
1999/ 36.Antalya Altın Portakal Film Festivali/ En İyi Yönetmen Ödülü
1999/ 36.Antalya Altın Portakal Film Festivali/ Dr.Avni Tolunay Özel Ödülü
2000/ Uluslararası İstanbul Film Festivali/ Altın Lale
2000/ 19. Uluslararası İstanbul Film Festivali/ En İyi Türk Filmi
2000/ 19. Uluslararası İstanbul Film Festivali/ Fibresci Ödülü
Uzak:
2002/ 39.Antalya Altın Portakal Film Festivali/ En İyi Yönetmen Ödülü
2003/ Cannes Film Festivali/ Büyük Jüri Ödülü
İklimler:
2006/ 43.Antalya Altın Portakal Film Festivali/ En İyi Yönetmen Ödülü
2006/ Cannes Film Festivali/ FipresciÖdülü
Üç Maymun:
2008/ Cannes Film Festivali/ En İyi Yönetmen Ödülü
Bir Zamanlar Anadolu’da:
2011/ Cannes Film Festivali/ Büyük Jüri Ödülü
Kış Uykusu:
2014/ Cannes Film Festivali/ Altın Palmiye Ödülü