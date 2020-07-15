Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan kimdir? (Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri ve ödülleri)

Ülkemize uluslararası alanda birçok ödül kazandırarak kendinden söz ettiren ve film eleştirmenleri tarafından övgü alan Nuri Bilge Ceylan kimdir? Yönetmen olmaya nasıl karar verdi? İlk filmini nasıl çekti? İşte Nuri Bilge Ceylan'ın aldığı ödüller ve filmleri...

ntv.com.tr 15.07.2020 - 17:15

Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan kimdir? (Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri ve ödülleri) - 1

26 Ocak 1959’da İstanbul Bakırköy’de dünyaya gelen Nuri Bilge Ceylan, ziraat mühendisi olan babasının Çanakkale’ye tayin istemesi sonucu belli bir süre Çanakkale’de kaldı. Daha sonra eğitimine devam edebilmek için tekrar İstanbul’a döndü.

Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan kimdir? (Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri ve ödülleri) - 2
“Liseden sonra 1976 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde Kimya bölümüne girdi fakat o dönem yaşanan siyasi çatışmalardan dolayı eğitimine ancak iki yıl devam edebildi.1978 yılında tekrar sınava girdi ve Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümüne geçti.”
Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan kimdir? (Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri ve ödülleri) - 3

1985 yılında okulundan mezun olan Nuri Bilge, hayatına nasıl yön vermesi gerektiğine Ankara Mamak’ta geçirdiği askerlik döneminde karar verdi.

Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan kimdir? (Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri ve ödülleri) - 4

Yönetmen olmak isteyen Nuri Bilge Ceylan, Mimar Sinan Üniversitesi Sinema bölümüne girdi fakat hayata bir an önce atılmak amacıyla iki yıl sonra okulu bıraktı. Arkadaşı Mehmet Eryılmaz’ın kısa filminde oyunculuk yaptı ve teknik sürece dahil oldu. Kendini geliştirdikten sonra o filmin çekildiği kamerayı satın aldı. Çekmiş olduğu Koza adlı kısa filmi Mayıs 1995’de Cannes Film Festivali’nde yarışmaya seçilen ilk Türk kısa filmi oldu. Bu kısa filmin arkasından; Kasaba(1997), Mayıs Sıkıntısı (1999) ve Uzak (2002 ) olmak üzere üç uzun metrajlı film çekti. Yakın çevresini oyuncu olarak kullanan Nuri Bilge, teknik sürecin bütün aşamasında yer aldı.

Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan kimdir? (Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri ve ödülleri) - 5

Nuri Bilge Ceylan'ın Filmleri

Filmleri büyük ilgi gören Nuri Bilge, şimdiye kadar 1 kısa metraj ve 8 uzun metraj olmak üzere toplam 9 film çekti. Çekilen bu filmlerde; Nuri Bilge’nin aynı zamanda fotoğraf sanatçısı olma sebebiyle filmlerinde de görüntüye önem verdiğini söylememiz mümkün.

  1. 1995 Koza
  2. 1997 Kasaba
  3. 1999 Mayıs Sıkıntısı
  4. 2002 Uzak
  5. 2006 İklimler
  6. 2008 Üç Maymun
  7. 2011 Bir zamanlar Anadolu’da
  8. 2014 Kış Uykusu
  9. 2018 Ahlat Ağacı
Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan kimdir? (Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri ve ödülleri) - 6

Dünya Basınında Nuri Bilge Ceylan

Kış Uykusu filmiyle Nuri Bilge Ceylan dünya basınında da kendinden söz ettirdi.

İşte dünya basınına yansıyan demeçler:

Le Figaro (Fransa): “Jüri başkanı Campion’un deyimiyle senaryo bir Çehov hikayesi gibi.”

New York Times (ABD): “Film yaşam ve ölüm üzerine felsefi uzun konuşmalardan oluşuyor.”

AFP (Fransa): “Destansı film 3 saatlik uzunluğuna rağmen seyircileri cezbetti.”

AP (ABD): Çehov’un hikayelerine benzeyen Kış Uykusu, Anadolu’nun geniş bozkırlarında geçen destansı bir film.

Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan kimdir? (Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri ve ödülleri) - 7

Nuri Bilge Ceylan'ın Ödülleri

Kasaba:

1998/ Berlin Film Festivali/ Caligari Ödülü

1998/ 17.Uluslararası İstanbul Film Festivali/ Fipresci Ödülü

Mayıs Sıkıntısı:

1999/ 21.Siyad Türk Sineması Ödülleri/ En İyi Yönetmen Ödülü

1999/ 36.Antalya Altın Portakal Film Festivali/ En İyi Yönetmen Ödülü

1999/ 36.Antalya Altın Portakal Film Festivali/ Dr.Avni Tolunay Özel Ödülü

2000/ Uluslararası İstanbul Film Festivali/ Altın Lale

2000/ 19. Uluslararası İstanbul Film Festivali/ En İyi Türk Filmi

2000/ 19. Uluslararası İstanbul Film Festivali/ Fibresci Ödülü

Uzak:

2002/ 39.Antalya Altın Portakal Film Festivali/ En İyi Yönetmen Ödülü

2003/ Cannes Film Festivali/ Büyük Jüri Ödülü

İklimler:

2006/ 43.Antalya Altın Portakal Film Festivali/ En İyi Yönetmen Ödülü

2006/ Cannes Film Festivali/ FipresciÖdülü

Üç Maymun:

2008/ Cannes Film Festivali/ En İyi Yönetmen Ödülü

Bir Zamanlar Anadolu’da:

2011/ Cannes Film Festivali/ Büyük Jüri Ödülü

Kış Uykusu:

2014/ Cannes Film Festivali/ Altın Palmiye Ödülü

 

 

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